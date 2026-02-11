El jefe de Sainz lanza un palito al resto de motoristas: "No han logrado lo mismo que Mercedes"

James Vowles, jefe del equipo Williams, dice que el motor Mercedes es legal y carga contra los equipos que han protestado.

La FIA permitiría el truco de Mercedes con su motor y el resto de equipos ha protestado enérgicamente. Y los equipos cliente están encantados, claro. Porque su ventaja podría ser considerable. Es el caso de Williams, que lleva ese motor y ha defendido su legalidad.

Lo ha hecho James Vowles, el jefe de Carlos Sainz, en 'AS': "Llevo con Mercedes unos 23 años, son increíblemente buenos en cambios de reglas porque leen las normas exactamente como son y se aseguran de empujar los límites de la ingeniería. Eso es lo que representa la unidad de potencia para Mercedes. El motor que tenemos en el coche cumple absolutamente con las reglas".

"No es cosa de un mes de trabajo, sino de varios años, esto es una meritocracia en la que la mejor ingeniería recibe el mejor resultado, no es castigada", dice el jefe del equipo Williams.

Lanza un palito al resto de motoristas: "Seguro que los otros equipos están enfadados porque no fueron capaces de lograr lo que consiguió Mercedes, pero tenemos que cuidar esto. Ahora mismo nadie puede decir qué motor es el mejor. Espero que prevalezca el sentido común y que el deporte reconozca que esto es una meritocracia, y las mejores ideas ganan".

Pide a la FIA que no castigue a Mercedes. Al contrario, que les premie: "Ya se ha convertido en un tema político. Lo que más me preocupa es que castiguemos las mejores soluciones. Debemos recompensar la innovación".

"La FIA tiene un trabajo difícil, en los equipos hay miles de personas tratando de interpretar las reglas de manera inteligente, por eso nos encanta este deporte. Y ellos son unas veinte personas tratando de luchar contra 10.000. Hacen un muy buen trabajo al encontrar el límite entre una interpretación inteligente y permitiendo ir hacia adelante", cierra el jefe de Carlos Sainz y de Alex Albon.