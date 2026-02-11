Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"

El contexto Gisèle Pelicot rompe su silencio y desvela cómo descubrió que su marido era un monstruo. En su libro, la mujer cuenta cómo los agentes le quitaron la venda de los ojos con esas fotos en las que era incapaz de reconocerse a sí misma, tratada como una muñeca de trapo, violada y ultrajada por desconocidos.

Gisèle Pelicot narra en su libro "Un himno a la vida. Mi historia" el horror que vivió al descubrir que su marido, Dominique Pelicot, la drogó y violó durante una década, permitiendo además que decenas de hombres participaran en las agresiones. El 17 de febrero se publicarán sus memorias, donde relata cómo en noviembre de 2020 un policía le reveló el infierno que vivía. Inicialmente, Gisèle describía a su esposo como amable, pero al ver una foto de sí misma siendo violada, su mundo se desmoronó. Emma Thompson narrará el audiolibro, destacando su valentía y compasión. Gisèle también rompió la relación con su hija, quien sospecha que su padre abusó de ella.

'Un himno a la vida. Mi historia' es el libro en el que Gisèle Pelicot ha volcado sus memorias, describiendo el horror que vivió al darse cuenta del infierno que estaba viviendo cuando le informaron de las violaciones masivas que estaba llevando a cabo su marido en su casa en Francia. Ella fue víctima de esas violaciones, siendo drogada con tranquilizantes durante una década por un monstruo, un Dominique Pelicot que no solo la violó, sino que llamó a decenas de hombres que reclutó.

En sus memorias, que se publicarán el 17 de febrero, Pelicot cuenta cómo fue esa mañana de noviembre de 2020 en la que fue llamada a una comisaría, una mañana en la que su vida tal como la conocía llegó a su fin. La mujer desvela que se enteró a través de un policía del auténtico infierno que estaba viviendo. El agente le preguntó cómo definiría a su marido, a lo que contestó: "Es alguien amable y cariñoso, un buen tipo. Por eso seguimos juntos. Estoy segura de mi felicidad, de nuestra felicidad".

El policía comenzó a indagar sobre su vida privada, pidiéndole que describiese cómo es una noche en su casa, a qué hora se iban a dormir y a qué hora se iba a dormir su marido, llegando a preguntarle si practicaban el intercambio de parejas. "Yo no entendía ya nada. Mi cerebro se detuvo", reconoce Pelicot en su libro, del que se ha publicado un pequeño extracto en 'Le Monde'. "Me escuché a mí misma respondiéndole que nunca, ¡qué horror! Me oí balbuceando que el intercambio de parejas no era algo que visualizara para mí. Que no soportaba la idea de que otros me tocaran", añade la mujer.

Pelicot es preguntada si creía conocer a su marido lo suficiente como para que no le ocultara nada. Ella le respondió que sí y fue entonces cuando el agente le mostró una fotografía y le preguntó si reconocía a la mujer que salía tumbada y un hombre negro detrás de ella, penetrándola. Era ella. Gisèle no se reconoció hasta que se puso las gafas.

Esa era la primera fotografía de muchas que mostraban las violaciones a las que la sometió. "El policía lanzó un número: 53 hombres habrían venido a nuestra casa para violarme", cuenta Pelicot, que admite que no reconoció ni a los hombres que aparecían en las fotografías ni a la mujer: "Tenía las mejillas tan flácidas. La boca tan lacia. Parecía una muñeca de trapo".

La actriz británica Emma Thompson narrará el audiolibro en inglés y ha asegurado que la historia es "absolutamente extraordinaria" y "difícil de leer en voz alta", pero que "inspira valentía y compasión. Pelicto ha roto relaciones con su hija, Caroline Darian, quien sospecha que su padre también abusó de ella, algo que él ha negado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.