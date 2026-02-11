Al menos diez muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge (Canadá)

Los detalles La policía apenas ha dado detalles sobre el tirador, que se trataría de una mujer "con vestido y pelo castaño". Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de aproximadamente 2.400 habitantes.

Al menos diez personas murieron tras un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, Canadá. Entre los fallecidos está la presunta autora de los disparos, una mujer, lo que es inusual en este tipo de incidentes. Seis cuerpos fueron hallados en la escuela y otros dos en una vivienda. Una persona falleció camino al hospital, mientras dos más están gravemente heridas y 25 recibieron atención por lesiones leves. La policía descarta otros sospechosos. La comunidad, de 2.400 habitantes, está conmocionada. El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó sus condolencias y pospuso un anuncio oficial tras el incidente.

Al menos diez personas han muerto este martes después de que una persona irrumpiese en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía. Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona ha fallecido cuando era transportada a un hospital.

Al menos otras dos personas han sido hospitalizadas con lesiones graves o potencialmente mortales, y hasta 25 personas han recibido tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida, según la policía.

Un presunto tirador también fue encontrado muerto, según la policía, añadiendo que no creían que hubiera más sospechosos ni una amenaza continua para la población. "Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es el tipo de cosas que parecen ocurrir en otros lugares y no cerca de casa", declaró a la prensa el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.

La policía apenas dio detalles sobre el tirador, salvo que se describió como una mujer, lo que podría ser un hecho inusual, ya que los tiroteos masivos en Norteamérica casi siempre son perpetrados por hombres. Una alerta policial de tirador activo indicó que la sospechosa fue descrita como "una mujer con vestido y pelo castaño".

El superintendente de policía, Ken Floyd, confirmó posteriormente en una conferencia de prensa que la sospechosa descrita en la alerta era la misma persona encontrada muerta en la escuela. La policía no especificó cuántas de las víctimas podrían haber sido menores de edad.

Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de aproximadamente 2.400 habitantes en las faldas de las Montañas Rocosas, al norte de la Columbia Británica, aproximadamente a 1.155 km (717 millas) al noreste de Vancouver. La Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 160 estudiantes de entre 12 y 18 años, según su página web. La escuela permanecerá cerrada el resto de la semana y se ofrecerá asesoramiento psicológico a quienes lo necesiten, informaron las autoridades escolares.

"Esta es una comunidad pequeña y unida, con un pequeño destacamento de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), que respondió en dos minutos, sin duda salvando vidas hoy", declaró a la prensa Nina Krieger, ministra de seguridad pública de Columbia Británica.

Uno de los tiroteos más mortíferos de Canadá

En abril de 2020, un hombre de 51 años disfrazado con uniforme de policía y conduciendo un coche patrulla falso disparó y mató a 22 personas en un tiroteo en la provincia atlántica de Nueva Escocia, antes de que la policía lo abatiera en una gasolinera a unos 90 km (60 millas) del lugar de sus primeros asesinatos.

En el peor tiroteo escolar de Canadá, en diciembre de 1989, un hombre armado mató a 14 estudiantes e hirió a 13 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec, antes de suicidarse. En respuesta al tiroteo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, pospuso el anuncio previsto en Halifax el miércoles sobre una nueva Estrategia Industrial de Defensa y su posterior viaje a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich, según declaró un portavoz.

"Estoy devastado por el terrible tiroteo ocurrido hoy en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Mis oraciones y mis más sinceras condolencias están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia", declaró Carney en X.

