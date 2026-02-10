Un agente de MotoGP lanza su apuesta para el futuro de Ducati: "Yo sólo veo a Alex Márquez"

Carlo Pernat, conocido agente de la categoría reina, cree que debería ser Alex Márquez el que lidere el equipo Ducati en el futuro.

El mercado de MotoGP está al rojo vivo. Se habla del futuro de Pedro Acosta, de Alex Márquez, de Jorge Martín, de Fabio Quartararo... Todos ellos podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. El movimiento más comentado es el del murciano a Ducati, convirtiéndose en compañero de Marc Márquez.

El agente Carlo Pernat, en palabras que recoge 'Motosan', habla del futuro de Ducati y de qué ocurrirá cuando Marc Márquez ya no esté. Ve a su hermano Alex como el nuevo líder de los italianos.

"Sólo veo a Alex Márquez con la Ducati roja si Marc deja de competir, así que o Álex tendrá que esperar un par de años o creo que probará suerte en otro equipo", dice el agente de la categoría reina.

Pero antes de que ocurra eso, Ducati está preparando la llegada de Pedro Acosta: "En mi opinión, una cosa es segura: Pedro Acosta conducirá una Ducati, dado que ya le ha dicho claramente a su representante y a todos los demás que quiere una Desmosedici y que no le importa el dinero ni siquiera el color de esta. Gigi Dall'Igna no es ningún novato... si Acosta dice algo así, no lo habría pensado dos veces antes de decirle que sí, que tendrá una Ducati".

En 2027, todo apunta a un Márquez junto a Acosta en el equipo oficial: "Creo que Ducati también habrá hecho un esfuerzo financiero importante y tomado decisiones específicas para retener a Marc, posiblemente con todo ya cerrado hace tiempo. Bueno, si hay una firma real, es la de Marc en el contrato con Ducati".

Una alineación de auténtico lujo: el gran campeón de la categoría con el joven más talentoso y llamado a grandes cosas.