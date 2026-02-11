Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"

Los detalles La presidenta madrileña anunció este galardón en un vídeo emitido durante 'The hispanic prosperity gala' (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rendirse ante el presidente de los EEUU, Donald Trump. Esta vez, el gesto de la mandataria madrileña será el de conceder a EEUU la Medalla Internacional que otorga el Gobierno de la Comunidad de Madrid, asegurando que siempre se ha mirado a EEUU con "admiración por ser el principal faro del mundo libre".

Obviando así la situación que vive EEUU con las redadas del ICE de Trump y las masivas protestas, por ello, en todo el país, especialmente en el estado de Minnesota, Ayuso ha asegurado en un vídeo emitido durante 'The hispanic prosperity gala' (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida, que se le ha concedido un reconocimiento "por su labor en favor de la hispanidad".

Ayuso ha afirmado, así, que el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común" con los "valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha señalado que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, "contaminando naciones enteras".

Desde la Comunidad de Madrid, ha dicho Ayuso, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad porque eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades.

A continuación, ha asegurado que la libertad de Venezuela es la herida más importante que hay que curar ante la salida de más de ocho millones de personas "a las que el comunismo les ha arrebatado todo".

La presidenta madrileña ha mostrado su deseo de que pronto otros países como Cuba, Nicaragua y México sigan los pasos de Argentina y "rompan sus cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", destruyendo familias y creando negocios que "destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. En los últimos años, este mismo reconocimiento ha sido entregado en a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, en 2022, de Ecuador, Daniel Noboa, en 2023, y de Argentina, Javier Milei, en 2024.

