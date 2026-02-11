Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura

Entre líneas Ahora mismo en el PP hay cierto desconcierto y mucho miedo a que Vox fuerce una repetición electoral en Extremadura. A pesar de que les han intentado conquistar por todos los medios, Vox ha decidido morder esa mano tendida del PP. Los de Abascal siguen sin querer pactar nada con Guardiola. Y en Génova no terminan de decidir qué hacer.

Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura están estancadas, con Vox rechazando las ofertas del PP, lo que ha generado desconcierto entre los populares. El PP ha pasado de considerar una abstención del PSOE para gobernar en solitario a insistir en que prefieren gobiernos en solitario antes que compartir poder. El partido de Feijóo enfrenta el desafío de equilibrar sus relaciones con Vox en distintas regiones. Aunque el PSOE rechaza abstenerse, el alcalde socialista de Mérida está dispuesto a negociar si la investidura del PP con Vox fracasa. Vox, por su parte, se muestra firme en sus demandas, complicando la situación. El PP ve una repetición electoral en Extremadura como indeseable y espera que Vox modere sus exigencias.

Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura no avanzan, mientras los de Santiago Abascal muerden la mano tendida estos días desde la dirección nacional de los 'populares'. Una situación que ha sumido al PP en el desconcierto. Tal es así que, en cuestión de horas, han pasado de decir en un corrillo con periodistas que preferían una abstención del PSOE para gobernar en solitario en Extremadura, a matizar poco después insistiendo en que quieren "gobiernos en solitario antes que entregar poder a otros partidos".

Unas idas y venidas que se enmarcan en los complicados equilibrios que tiene que hacer el partido de Alberto Núñez Feijóo para no tensar la cuerda con Santiago Abascal en el resto de territorios en los que necesitan a la ultraderecha para gobernar.

Así, fuentes del PP señalan ahora a laSexta que solo les queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo ya que "ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada". Y ese algo pueden ser asientos para Vox en los consejos de gobierno. "Con el PSOE evidentemente no queremos gobernar y por tanto la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma", añaden.

Unas palabras que reflejan también el pavor que hay en el PP a que se produzca una repetición electoral en Extremadura, y que dejan claro que la estrategia de Vox de dilatar los tiempos de las negociaciones está provocando mucha tensión en los populares.

Mientras, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, descartó este martes la abstención del PSOE en el debate de investidura alegando que el Partido Socialista es "la alternativa al PP" y "nunca" va a ser "la muleta de la derecha y la extrema derecha".

Pese a ese "no" del PSOE extremeño, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto hoy la puerta a negociar con Guardiola si fracasa su investidura con Vox, con el objetivo de poner fin a la "parálisis" institucional que vive la comunidad autónoma.

Con este escenario, Vox va a por todas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunciaba el martes su "no rotundo" a apoyar a candidata del PP en Extremadura porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas.

En opinión de Génova tiene que haber investidura lo antes posible y posponerla siempre es una mala noticia, por lo que sería deseable que Vox rebajara sus exigencias. La repetición electoral es totalmente desaconsejable en Extremadura y, además, ninguna repetición electoral ha cambiado mucho las cosas, apuntan estas fuentes, que a priori no apoyarían que Guardiola no fuera candidata.

