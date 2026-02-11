Yolanda Díaz celebra todas las conversaciones que sirvan para "ensanchar" la izquierda, pero evita aclarar su liderazgo: "No va de hablar de nosotros"

Entre líneas La izquierda se mueve. Yolanda Díaz ha dado la bienvenida a propuestas de unidad como la de Gabriel Rufián y a la refundación de Sumar. Ambas para buscar "movilizar", según Díaz, para "ganar el país".

Primeras palabras de Yolanda Díaz tras los últimos movimientos en la izquierda, desde las conversaciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hasta el anuncio del acto de refundación de Sumar. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que la reestructuración de la izquierda alternativa "no va de hablar" de ellos mismos, sino de "ganar el país", y ha defendido que "todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea", insistiendo en que el objetivo es "movilizar a la gente".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso antes del Pleno, Díaz ha afirmado que "hay que tener claro lo que está pasando en el país" y ha advertido de que "hablar de personas, hablar de marcas, hablar de elementos que están fuera de la sociedad española es un enorme error".

"No va de eso. Va de ganar el país. Va de entender que la gente necesita esperanza y necesita, sobre todo, que le demos razones", ha señalado evitando poner nombre a quién liderará el proyecto de una izquierda unida.

En este sentido, la también ministra de Trabajo ha subrayado que, "como siempre ha dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea" y ha querido ser "muy clara" al insistir en que "va de movilizar a la gente, no de otra cosa".

Díaz ha calificado como "un gravísimo error" hablar de personas. "Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del día 18 --el de Gabriel Rufián y Emilio Delgado--, el acto del día 21 --el de todos los partidos que componen Sumar--, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero, insisto, va de la gente", ha concluido.

Maíllo quiere primarias para elegir al líder del nuevo Sumar

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado primarias para elegir al líder del proyecto que heredará a Sumar; estaría dispuesto a aceptar a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz si las ganara, e incluso ha advertido que él no habría descartado a Irene Podemos en 2023 ni lo haría ahora.

En una entrevista en Onda Cero en la que ha recogido cable, Maíllo ha asegurado que "claro que no" descarta a Díaz para seguir liderando el espacio, aunque ayer dijo que él cree "sin lugar a dudas" que debe actualizarse el liderazgo. "¿Quién soy yo para descartar a nadie?", se ha preguntado hoy.

Lo que sí ha reiterado es que IU quiere "métodos democráticos" y que la elección "sea mediante primarias", con "un proceso de reforzamiento popular". Y, garantizado, si ese proceso de primarias "lo gana Yolanda, porque decide presentarse, nosotros detrás de ella sin ningún problema, como si lo gana otra persona, pues nosotros asumimos democráticamente el resultado". Eso sí, ha insistido en que es necesario "que la gente se sienta partícipe", porque le parece más importante la unión "por abajo" que "en las alturas".

Cuando se le ha preguntado por el veto de Sumar a la hoy eurodiputada de Podemos, Irene Montero, Maíllo, que no estuvo entonces, reconoció: "Desde fuera yo vi que no había necesidad de hacerlo, pero supongo que habría gente que tendría sus razones, o no, pero yo no soy partidario de vetar a nadie". "Yo no habría vetado a nadie, se lo garantizo", insistió, si bien también reprochó a Montero que "a lo mejor, después, las actuaciones que ha tenido derivadas, posteriores, no han sido las más acertadas".

Por lo demás, Maíllo ha celebrado como "un triunfo de la izquierda española" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, esté "agitando el árbol de la izquierda" y no fomentnado la secesión de Cataluña.

Mónica García elude responder si Díaz es la mejor candidata para el nuevo proyecto de izquierdas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha eludido esta mañana responder si cree que la vicepresidenta Díaz es la mejor candidata para el nuevo proyecto de izquierdas que están fraguando los partidos de la coalición Sumar.

En una entrevista en RNE, García ha alabado el trabajo de Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo y ha recordado que gracias a su "liderazgo" se creó la coalición Sumar en 2023. Pero al ser preguntada si cree que Yolanda Díaz debe presidir la coalición de izquierdas que se presentará el día 21, la ministra señaló que ella cree que están construyendo una casa de piedra del espectro progresista, como una evolución de lo que se hizo en 2023, cuando se juntaron todos los partidos progresistas en una coalición que ha logrado "revalidar el gobierno progresista". "Vayamos adelante y hablamos después de liderazgos", ha exclamado.

Ahora, ha señalado, quieren pasar de "una coalición de siglas a una verdadera alianza de fuerzas políticas" y ha achacado al plano mediático el "ansia" por poner nombre y tejado a "esa casa de piedra".

A este respecto, ha señalado que desde hace meses están construyendo el proyecto con varias fuerzas políticas como Izquierda Unida y el propio Movimiento Sumar, los comunes, y en "diálogo constante con el resto de fuerzas, con Compromís, con la CHA, con MES", es decir, con todas las fuerzas que forman parte de "esa constelación" que hizo, según ha dicho, que ganaran las elecciones y pudieran gobernar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.