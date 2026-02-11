"Un año menos que puedo disfrutar de mi pasión": las palabras de Marc Márquez antes de volver a correr

El vigente campeón asegura sentirse aliviado al tener "menos responsabilidad" sobre sí mismo, pese a pilotar para un equipo campeón como Ducati.

Marc Márquez encarrila su decimocuarta temporada en MotoGP. El vigente campeón es uno de los pilotos más veteranos de la parrilla, pese a solo tener 32 años, y pese a sus múltiples lesiones, el de Cervera no piensa en bajarse de la moto definitivamente. El '93' ya está preparado para defender su título junto a Ducati, y asegura estar igual de motivado que siempre.

"Ha sido bonito pilotar la MotoGP. Pensaba que estaría mejor, honestamente. Lo positivo, lo que te da tranquilidad, es que no se ha cambiado el motor y todo lo que se prueba se puede ir adelante y atrás", confesaba Márquez a 'Benzine Media', después de terminar los test de Sepang.

Además de revalidar campeonato, otro de sus objetivos es evitar otra lesión de gravedad y mantenerse motivado. "Sé que cada año es un año menos que puedo disfrutar de mi pasión; así que intento siempre aprovecharla al máximo. La responsabilidad, lo que sentía el año pasado, era mucho más", señala Marc, apuntando que, pese al paso de los años, su principal meta es mantener su pasión.

Por último, Márquez ha asegurado sentirse con "menos responsabilidad" sobre sí mismo. "Este año siento la misma motivación, pero con menos responsabilidad sobre mí. Al final, si pilotas para Ducati Lenovo, debes luchar por las victorias y debes luchar por el título. Pero ahora estoy en paz", concluye el piloto.