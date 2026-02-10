Las fases del PP con Vox: de cortejar a ignorar pasando por imitar para evitar que les coman demasiado por la derecha

¿Por qué es importante? En el PP parecen no dar con la tecla en su relación con Vox, ahora han pasado a una clara fase de cortejo en la que quitan hierro a sus rencillas y, aunque en algunos casos estos elogios no son tan efusivos, deslizan la misma idea: entenderse con los ultras.

El Partido Popular (PP) se encuentra en una etapa de redefinición de su relación con Vox. Actualmente, han adoptado un enfoque de cortejo, minimizando las diferencias y resaltando las similitudes, como expresó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también destacó que hay más puntos en común que diferencias con Vox. Sin embargo, la estrategia no es uniforme dentro del partido. Mientras algunos líderes, como Fernando López Miras, abogan por la responsabilidad y estabilidad en la relación, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León critica abiertamente a Vox. El PP ha pasado por fases de imitación y de ignorar a Vox, en un intento por no perder terreno político ante ellos.

En el PP parecen no dar con la tecla en su relación con Vox. Ahora han pasado a una clara fase de cortejo en la que quitan hierro a sus rencillas y prefieren destacar sus similitudes. "Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo tres. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos", ha afirmado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

"Hay más cosas que nos unen al PP y a Vox que cuestiones que nos separan", ha asegurado, por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado. En algunos casos estos elogios no son tan efusivos, pero deslizan la misma idea: entenderse con los ultras.

"Cuando hablamos de la relación PP - Vox tiene que estar presidida por una palabra importante y no menor hoy en día: responsabilidad. Si se prioriza la estabilidad en los gobiernos con esa responsabilidad, tampoco habrá problema", ha dicho este martes Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

Una estrategia radicalmente opuesta a la que está siguiendo Alfonso Fernández Mañueco, porque el candidato de Castilla y León ha optado por enfrentarse con Vox. "Sus políticas fueron un fracaso. Un fracaso a veces sonoro", ha afirmado este martes. Así, quien hace unos años abrió por primera vez la puerta de un gobierno autonómico a los ultras, ahora incluso pone en duda su capacidad de gestión. "O no han querido o no han sabido gestionar. ¿Vox tiene personas preparadas para gobernar?", ha planteado.

El PP también ha pasado por la fase de imitar a Vox. Lo ha hecho rodeándose de agitadores como Vito Quiles, de grupos que ya actuaron en actos de la ultraderecha y haciendo suyas las consignas más ultras de los de Abascal. "La nacionalidad española no se regala, se merece. Lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia", llegó a decir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En su relación se puede encontrar una fase más: la de intentar ignorar a Vox evitando incluso mencionarles. "Quiero un gobierno en solitario porque entonces no hay intermediarios que cobren la comisión de sus votos", dijo Feijóo. Una metamorfosis constante para intentar evitar que Vox les coma demasiado espacio por la derecha.

