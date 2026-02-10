La cuestión del liderazgo divide a los partidos de izquierda: Rufián se postula entre líneas, Sumar apoya a Yolanda Díaz e IU aboga por un cambio

Los detalles Rufián confirma que hará una gira por España para mantener contactos con líderes de izquierda y plantea que "quizás tengo un 0% de apoyo político, pero más apoyo popular".

La izquierda española enfrenta un período de agitación tras los resultados electorales en Aragón y Extremadura, que han impulsado debates sobre cómo frenar a la extrema derecha en futuras elecciones generales. Gabriel Rufián propone un frente unificado de izquierdas, y partidos como IU, Sumar, Más Madrid y Comunes consideran una alianza. Sin embargo, el liderazgo de tal unión genera divisiones. Rufián se postula como catalizador y planea una gira para contactar con líderes de izquierda. Mientras tanto, el liderazgo de Yolanda Díaz es defendido por Sumar, aunque Antonio Maíllo de IU sugiere la necesidad de una nueva referencia. La situación promete semanas de intensos debates sobre alianzas y liderazgos.

La izquierda española se encuentra agitada. Los recientes resultados electorales de Aragón, que se suman a los de Extremadura, han impactado de lleno en los partidos de izquierda, que se encuentran inmersos en los contactos, las llamadas y las reflexiones para encontrar la mejor opción frenar a la extrema derecha en unas futuras generales.

Varios ya han planteado la posibilidad de unir fuerzas para conseguirlo. Gabriel Rufián apuesta por un frente de izquierdas que aúne a todos los partidos, mientras que IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán una alianza de izquierdas.

Así, parece que gran parte de los partidos defienden proyectos similares. Sin embargo, la cuestión de quién lideraría esa hipotética unión divide a los partidos políticos.

Rufián, ¿aspirante a candidato?

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana parece postularse como aspirante a catalizador de las izquierdas en toda España. Rufián ha confirmado este martes en el Congreso que hará una gira por España para mantener contactos con líderes de izquierda, tal y como adelantó en exclusiva laSexta.

"No renuncio al término gira. Es algo que he hecho siempre desde que me dedico a esto. Es hablar con gente diferente. He hecho actos en Galicia, Andalucía, Valencia...", ha aseverado.

El catalán ha considerado sorprendente "que sorprenda" su propuesta porque "algo hay que hacer" o, si no, "nos comen por los pies". "Llevo diciendo lo mismo mucho tiempo y creo que sería negligente no hacer nada", ha reiterado.

En este sentido, ha asegurado que ser independentista y no es incompatible con defender los intereses de los votantes de izquierda de Extremadura o Andalucía. "Representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil. Quien crea lo contrario, creo que se equivoca", ha sostenido.

Ante las críticas de otras formaciones, ha defendido que "yo jamás he dicho el cómo, siempre he dicho el qué" y que "jamás he dicho que nadie tenga que renunciar a sus siglas".

Tampoco se ha mostrado preocupado por el rechazo de formaciones como BNG, IU o EH Bildu a su propuesta, alegando que "si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy" porque "quizás tengo un 0% de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular".

IU cuestiona a Yolanda Díaz

Una cuestión clave es si esa aparente candidatura es compatible con el liderazgo de Yolanda Díaz en ese espacio. A este respecto, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha cuestionado este martes que la ministra de Trabajo deba repetir como representante de la alianza de izquierdas.

Maíllo ha declarado en una entrevista en 'Cadena SER' que "es necesaria una nueva referencia que active el motor", una afirmación a la que ha reaccionado rápidamente Sumar. La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido que "el liderazgo de Yolanda Díaz es algo incuestionable".

"Es la mejor ministra de Trabajo que tenemos", ha dicho en Al Rojo Vivo, antes de añadir que "estoy absolutamente convencida de que más temprano o más tarde, Yolanda Díaz tomará las decisiones que tenga que tomar, siempre teniendo en cuenta y dejándose guiar por lo mejor para la izquierda".

Verónica Martínez, portavoz de Sumar, ha dicho también que "aspiramos a que sea la cabeza de cartel" y que Díaz "es la mejor opción".

Rufián evita criticar a Sumar

Tras esta polémica en el seno de la alianza, Maíllo ha reculado y en Más Vale Tarde ha negado haber dicho "exactamente" que "nadie tenga que descartarse". "Lo que digo es que vamos a empezar por estos cimientos políticos, justificar el por qué nos presentamos y después que la elección de la persona que deba liderar esta nueva fase sea un proceso de primarias", ha justificado.

Precisamente sobre Sumar también ha opinado Rufián. Pese a sus diferencias con Yolanda Díaz, en esta ocasión ha preferido evitar cualquier enfrentamiento y ha considerado que "sería un cafre por mi parte si hablara de unirse y rajar de los que se unen".

"No voy a rajar de nadie y sería contraproducente por mi parte. Creo que la realidad de los números caerá por su propio peso", ha apuntado.

A falta de que Rufián concrete cuál es su propuesta, se esperan semanas convulsas en la izquierda, que continúa enfrascada en debates sobre las alianzas y los liderazgos.

