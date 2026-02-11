Pedro Sánchez vuelve al Congreso, en directo | El presidente del Gobierno comparece por la tragedia de Adamuz tras la derrota en Aragón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha comparecido para informar sobre ambos siniestros tanto en el Congreso como en el Senado, y Sánchez reiterará las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno, cuya portavoz, Elma Saiz, expresó este martes su deseo de que, en el debate, "todos estén a la altura del motivo y contenido" del mismo.

Primera comparecencia desde el 10 de diciembre

Desde el pasado 10 de diciembre no comparecía Sánchez ante el pleno, y en este lapso de tiempo se sucedieron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y hubo las elecciones aragonesas y extremeñas en un ambiente que no rebaja la crispación existente durante toda la legislatura. El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez después de que el primero de esos accidentes dejara 46 muertos y 126 heridos, y el segundo una víctima más, pero esas explicaciones no se van a sustanciar hasta hoy y después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara también esa presencia. No obstante, su petición incluye dar cuenta asimismo de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.