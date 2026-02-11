Ahora

Última hora

Pedro Sánchez vuelve al Congreso, en directo | El presidente del Gobierno comparece por la tragedia de Adamuz tras la derrota en Aragón

Por primera vez en 2026, el presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja a petición propia para tratar la respuesta ante los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, una intervención que llega tras los resultados de las elecciones en Aragón.

Destacados

  1. Tras Puente y Saiz, llega el turno de Sánchez

  2. Primera comparecencia desde el 10 de diciembre

  3. Pedro Sánchez vuelve al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el CongresoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el CongresoEFE/ JJ Guillén

Tras Puente y Saiz, llega el turno de Sánchez

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha comparecido para informar sobre ambos siniestros tanto en el Congreso como en el Senado, y Sánchez reiterará las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno, cuya portavoz, Elma Saiz, expresó este martes su deseo de que, en el debate, "todos estén a la altura del motivo y contenido" del mismo.

Primera comparecencia desde el 10 de diciembre

Desde el pasado 10 de diciembre no comparecía Sánchez ante el pleno, y en este lapso de tiempo se sucedieron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y hubo las elecciones aragonesas y extremeñas en un ambiente que no rebaja la crispación existente durante toda la legislatura. El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez después de que el primero de esos accidentes dejara 46 muertos y 126 heridos, y el segundo una víctima más, pero esas explicaciones no se van a sustanciar hasta hoy y después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara también esa presencia. No obstante, su petición incluye dar cuenta asimismo de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián habla por primera vez tras conocerse su propuesta de aunar a la izquierda: "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer, sino nos comen por los pies"
  2. El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura
  3. El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud
  4. Elisa Mouliáa estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"
  5. El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores
  6. Thomas Wolter y Eleisa Aparico, la pareja que se dio el 'sí, quiero' durante el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl