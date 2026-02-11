Muere a los 28 años el influencer mallorquín Xisco Quesada, víctima de un agresivo cáncer: "Dejad las quejas y disfrutad"

En junio de 2025 fue diagnosticado de cáncer de páncreas en estadio IV, con metástasis en el hígado. Los médicos sólo pudieron darle "unos meses". Ahora, con 28 años, el joven ha fallecido.

"No tenía antecedentes. Hacía deporte. Comía bien. Y aun así algo crecía en silencio dentro de mí": en junio de 2025, Xisco Quesada era diagnosticado de un agresivo cáncer de páncreas, en estadio IV, con metástasis en el hígado. "Con suerte, lo alargamos unos meses" fueron las palabras que el médico le dijo tras el diagnóstico. Desde entonces, Quesada dedicó muchas horas de su vida a explicar el avance de su enfermedad, la manera en la que gestionaba sus emociones en este proceso y otras cuestiones relacionadas con la salud, el deporte y la alimentación a través de sus perfiles en redes sociales.

Ahora, ocho meses después de su diagnóstico y con apenas 28 años, Xisco Quesada ha fallecido. Este mallorquín, padre de dos hijos, "vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis", explican desde su propio perfil de Instagram tras anunciar su muerte. "Desde ese momento, decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras". Los últimos meses de su vida los ha pasado en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, junto a su familia, tratando de convertir "el dolor en conciencia". "Se ha ido rodeado de amor", han escrito sus familiares.

Durante sus últimas semanas, Quesada lanzó una campaña de recogida de fondos en GoFundMe para "solicitar ayuda", que generó cierta polémica al lograr recaudar una gran cantidad de dinero en poco tiempo. A finales de la semana pasada, el propio Quesada explicó que los tratamientos "fuera de la sanidad pública", a la que ha agradecido su "calidad", tienen un coste muy alto y no podía costeárselos, pero que todo lo que sobrara —en el caso de no superar la enfermedad—, "gran parte del sobrante" se invertiría en la investigación del cáncer, en especial el de páncreas, y a su familia, "la cual ha aportado en la medida de sus posibilidades", sin olvidar, matizaba, "el pago de los impuestos correspondientes" y de la comisión de GoFundMe.

A finales de diciembre, ya ingresado en el hospital, recordaba cómo un mes antes estaba corriendo 10 kilómetros en el norte de España. "Y hoy estoy aquí", explicaba desde el hospital, recordando que es algo que "le puede pasar a cualquiera". Dejad las quejas y disfrutad de cada momento. Siempre".

En 2014, el socialista Pedro Zerolo falleció a causa de este mismo cáncer a los 54 años. Una de las razones que está detrás de la alta tasa de mortalidad de este tipo de cáncer es que casi nunca se detecta en sus primeras etapas, cuando las probabilidades de curarlo son mayores, porque no presenta síntomas hasta que la enfermedad ya está avanzada. En los últimos años son varias las personas conocidas que han fallecido a raíz de un cáncer de páncreas, como el expresidente de Asturias Antonio Trevín, Andy Rourke, bajista de The Smiths, el cantante Pau Riba o el vocalista y líder de Ilegales, Jorge Martínez.

Hace apenas unas semanas, se dieron a conocer los resultados de una estrategia de terapias que demostraban, por primera vez, la eliminación del cáncer de páncreas en ratones. La investigación, aunque se presentó como muy halagüeña, es sólo un primer avance en la investigación.

