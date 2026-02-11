La tractorada llega a Madrid | Qué zonas, calles y carreteras estarán cortadas en la protesta de los agricultores

Decenas de calles de Madrid estarán cortadas ante la llegada de unos 500 tractores en protesta por los recortes de la PAC. La tractorada en la capital afectará también a un centenar de líneas de autobús de la EMT.

Desde primera hora de la mañana, los carteles luminosos de las carreteras de acceso a Madrid ya avisan de lo que ocurre este miércoles, 11 de febrero: una gran tractorada llega a la capital, en el marco de las protestas por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y por los problemas con los protocolos de sanidad animal. Se espera que cerca de medio millar de tractores entren a la ciudad por diferentes puntos, afectando a la movilidad en decenas de calles y en más de un centenar de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60% de su totalidad", han indicado desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En concreto, entre las 8:00h y las 18:00h hay previstos cortes de tráfico en varios distritos. Los tractores entrarán en Madrid en cinco columnas, que tienen previsto confluir en la plaza de Colón. Estas son las vías cortadas, por zonas en función de la entrada de los bloques de tractores:

Ruta de entrada desde Torrejón de la Calzada a Madrid

Vía Lusitana

Plaza Elíptica

Marcelo Usera

Vado de Santa Catalina

Puente de Andalucía

Plaza de Legazpi

Paseo de las Delicias

Calle Embajadores

Glorieta de Santa María de la Cabeza

Puerta de Toledo

Gran Vía de San Francisco

Bailén

Plaza de España

Princesa

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Plaza de Alonso Martínez

Génova

Plaza de Colón

Ruta desde Guadalajara y Robregordo hacia Madrid

M-111

Glorieta Ermita Virgen de la Soledad

Avenida de Logroño

Alcalá

Francisco Silvela

Joaquín Costa

Paseo de la Castellana

Plaza de Colón

Ruta desde El Espinar (Segovia) a Madrid

Carretera de Castilla (M-500)

Puente de los Franceses

Paseo de Ruperto Chapí

Paseo de Camoens

Francisco Jacinto Alcántara

Marqués de Urquijo

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Plaza de Alonso Martínez

Plaza de Colón

Ruta de entrada desde Arganda del Rey hacia Madrid

Calle Pirotecnia

Aurora Boreal

Avenida de la Democracia

Plaza de Alosno

Casalarreina

Avenida de Daroca

M-23

O'Donnell

Narváez

Goya

Plaza de Colón

A partir de las 11:00h de la mañana, comienza una manifestación desde la plaza de Colón que también afectará, cortando el tráfico, en Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se esperan incidencias o cortes de tráfico en el paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y "viales" del entorno. Entre las 16:30h y las 18:00h, se esperan cortes en la carrera de San Jerónimo.

