Ahora

11 de febrero

La tractorada llega a Madrid | Qué zonas, calles y carreteras estarán cortadas en la protesta de los agricultores

Decenas de calles de Madrid estarán cortadas ante la llegada de unos 500 tractores en protesta por los recortes de la PAC. La tractorada en la capital afectará también a un centenar de líneas de autobús de la EMT.

Foto de archivo de agricultores y ganaderos en una tractorada de protesta en Madrid. Foto de archivo de agricultores y ganaderos en una tractorada de protesta en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Desde primera hora de la mañana, los carteles luminosos de las carreteras de acceso a Madrid ya avisan de lo que ocurre este miércoles, 11 de febrero: una gran tractorada llega a la capital, en el marco de las protestas por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y por los problemas con los protocolos de sanidad animal. Se espera que cerca de medio millar de tractores entren a la ciudad por diferentes puntos, afectando a la movilidad en decenas de calles y en más de un centenar de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60% de su totalidad", han indicado desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En concreto, entre las 8:00h y las 18:00h hay previstos cortes de tráfico en varios distritos. Los tractores entrarán en Madrid en cinco columnas, que tienen previsto confluir en la plaza de Colón. Estas son las vías cortadas, por zonas en función de la entrada de los bloques de tractores:

Ruta de entrada desde Torrejón de la Calzada a Madrid

  • Vía Lusitana
  • Plaza Elíptica
  • Marcelo Usera
  • Vado de Santa Catalina
  • Puente de Andalucía
  • Plaza de Legazpi
  • Paseo de las Delicias
  • Calle Embajadores
  • Glorieta de Santa María de la Cabeza
  • Puerta de Toledo
  • Gran Vía de San Francisco
  • Bailén
  • Plaza de España
  • Princesa
  • Alberto Aguilera
  • Carranza
  • Sagasta
  • Plaza de Alonso Martínez
  • Génova
  • Plaza de Colón

Ruta desde Guadalajara y Robregordo hacia Madrid

  • M-111
  • Glorieta Ermita Virgen de la Soledad
  • Avenida de Logroño
  • Alcalá
  • Francisco Silvela
  • Joaquín Costa
  • Paseo de la Castellana
  • Plaza de Colón

Ruta desde El Espinar (Segovia) a Madrid

  • Carretera de Castilla (M-500)
  • Puente de los Franceses
  • Paseo de Ruperto Chapí
  • Paseo de Camoens
  • Francisco Jacinto Alcántara
  • Marqués de Urquijo
  • Alberto Aguilera
  • Carranza
  • Sagasta
  • Plaza de Alonso Martínez
  • Plaza de Colón

Ruta de entrada desde Arganda del Rey hacia Madrid

  • Calle Pirotecnia
  • Aurora Boreal
  • Avenida de la Democracia
  • Plaza de Alosno
  • Casalarreina
  • Avenida de Daroca
  • M-23
  • O'Donnell
  • Narváez
  • Goya
  • Plaza de Colón

A partir de las 11:00h de la mañana, comienza una manifestación desde la plaza de Colón que también afectará, cortando el tráfico, en Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se esperan incidencias o cortes de tráfico en el paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y "viales" del entorno. Entre las 16:30h y las 18:00h, se esperan cortes en la carrera de San Jerónimo.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez vuelve al Congreso, en directo | Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor"
  2. La cuestión del liderazgo divide a los partidos de izquierda: Rufián se postula entre líneas, Sumar apoya a Yolanda Díaz e IU aboga por un cambio
  3. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  4. Las fases del PP con Vox: de cortejar a ignorar pasando por imitar para evitar que les coman demasiado por la derecha
  5. Al menos diez muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge (Canadá)
  6. Elisa Mouliaá estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"