11 de febrero
La tractorada llega a Madrid | Qué zonas, calles y carreteras estarán cortadas en la protesta de los agricultores
Decenas de calles de Madrid estarán cortadas ante la llegada de unos 500 tractores en protesta por los recortes de la PAC. La tractorada en la capital afectará también a un centenar de líneas de autobús de la EMT.
Desde primera hora de la mañana, los carteles luminosos de las carreteras de acceso a Madrid ya avisan de lo que ocurre este miércoles, 11 de febrero: una gran tractorada llega a la capital, en el marco de las protestas por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y por los problemas con los protocolos de sanidad animal. Se espera que cerca de medio millar de tractores entren a la ciudad por diferentes puntos, afectando a la movilidad en decenas de calles y en más de un centenar de líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
"Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60% de su totalidad", han indicado desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En concreto, entre las 8:00h y las 18:00h hay previstos cortes de tráfico en varios distritos. Los tractores entrarán en Madrid en cinco columnas, que tienen previsto confluir en la plaza de Colón. Estas son las vías cortadas, por zonas en función de la entrada de los bloques de tractores:
Ruta de entrada desde Torrejón de la Calzada a Madrid
- Vía Lusitana
- Plaza Elíptica
- Marcelo Usera
- Vado de Santa Catalina
- Puente de Andalucía
- Plaza de Legazpi
- Paseo de las Delicias
- Calle Embajadores
- Glorieta de Santa María de la Cabeza
- Puerta de Toledo
- Gran Vía de San Francisco
- Bailén
- Plaza de España
- Princesa
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Plaza de Alonso Martínez
- Génova
- Plaza de Colón
Ruta desde Guadalajara y Robregordo hacia Madrid
- M-111
- Glorieta Ermita Virgen de la Soledad
- Avenida de Logroño
- Alcalá
- Francisco Silvela
- Joaquín Costa
- Paseo de la Castellana
- Plaza de Colón
Ruta desde El Espinar (Segovia) a Madrid
- Carretera de Castilla (M-500)
- Puente de los Franceses
- Paseo de Ruperto Chapí
- Paseo de Camoens
- Francisco Jacinto Alcántara
- Marqués de Urquijo
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Plaza de Alonso Martínez
- Plaza de Colón
Ruta de entrada desde Arganda del Rey hacia Madrid
- Calle Pirotecnia
- Aurora Boreal
- Avenida de la Democracia
- Plaza de Alosno
- Casalarreina
- Avenida de Daroca
- M-23
- O'Donnell
- Narváez
- Goya
- Plaza de Colón
A partir de las 11:00h de la mañana, comienza una manifestación desde la plaza de Colón que también afectará, cortando el tráfico, en Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel. También se esperan incidencias o cortes de tráfico en el paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y "viales" del entorno. Entre las 16:30h y las 18:00h, se esperan cortes en la carrera de San Jerónimo.
