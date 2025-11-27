Los seis españoles que ha invitado Rossi a su circuito: no, no está Marc Márquez

Valentino ha adelantado a noviembre la habitual cita en su Rancho de Tavullia y en esta edición participarán seis pilotos españoles. Lo que no varía es que no estará presente el campeón del mundo.

Valentino Rossi celebra este fin de semana la cita habitual de cada invierno, los 100 kilómetros de los Campeones en su Rancho de Tavullia. Una carrera que se suele realizar a principios de cada año aunque en esta ocasión se ha adelantado a noviembre debido a los compromisos personales del italiano.

Durante el viernes 27 y el sábado 28 los pilotos cambian el asfalto por la tierra y, las motos de velocidad, por las de off-road en un evento plagado de estrellas deL motor que tienen el objetivo de disfrutar y competir al máximo.

Este año, seis pilotos españoles, invitados por Valentino, participarán en una cita cuya lista completa asciende a 46 corredores (un guiño a su dorsal).

Pedro Acosta(MotoGP), Xavi Artigas (Moto2), Iván Ortolá (Moto2), Manu González (subcampeón de Moto2) Augusto Fernández (probador de Yamaha) y Tito Rabat (Superbikes y ESBK) son los pilotos nacionales que forman parte de la lista de invitados.

Por otra parte, nombres como el de Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Jack Miller o Diogo Moreira, todos miembros de la categoría reina en 2026, también participarán en la fiesta de Rossi.

Este último es, precisamente, el actual campeón de la cita ya que, además de llevarse el Mundial de Moto2, ganó el último evento organizado por Valentino. El italiano, por supuesto, buscará revancha.

Y el gran ausente, para sorpresa de nadie, es Marc Márquez. El campeón de MotoGP, que ha sumado su noveno campeonato del mundo este 2025, no asistirá al evento. Tampoco, como es lógico, su hermano Álex Márquez, subcampeón de la categoría reina.