Marc Márquez, ¿de vuelta a Honda con el hermano de Valentino Rossi?: "Me hace sonreír..."

El conocido representante Carlo Pernat ha afirmado que "no es seguro que Marc Márquez use los colores Ducati en 2027".

"Honda está en el corazón de Marc"

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP, una voz autorizada como la de Carlo Pernat ha analizado lo que ha deparado este año en la máxima categoría... y lo que está por venir.

En declaraciones a 'MOW', el conocido representante ha puesto a Aprilia en el foco incluso como el posible equipo a batir en 2026.

"Ducati ya no podrá dormir tranquila, señores, Aprilia ha llegado. De hecho, no solo ha llegado, tengo la impresión de que también ha pisado el acelerador", ha explicado.

"Que quede claro, Marc Márquez marcó la diferencia. Sin embargo, no sé si el próximo año será suficiente, y no por una sola razón", ha añadido.

De hecho, Pernat no tiene tanta confianza en Ducati que de cara a 2027 no descarta que el de Cervera cambie de equipo y vuelva al que le hizo ganar sus primeros seis campeonatos de MotoGP.

"No es seguro que Marc Márquez use los colores Ducati en 2027. Honda está en el corazón de Marc Márquez y Alberto Puig haría cualquier cosa para recuperarlo en el box. Si Honda sigue creciendo técnicamente, creo que Japón ofrecerá algo y Marc Márquez no se lo pensará dos veces si le garantizan una moto competitiva", ha señado.

Es más, el mánager italiano no descarte que el ilerdense pudiera coincidir en el equipo del ala dorada con Luca Marini, actual piloto de los nipones y hermano de Valentino Rossi.

"¿Sabes lo que me hace sonreír? La idea de que en el box Honda de 2027 puedan estar Marc Márquez y el hermano de Valentino Rossi", ha zanjado.