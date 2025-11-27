"Creo que era muy parecido a Cristiano Ronaldo"
Las 'artimañas' de Jorge Lorenzo para ganar a Valentino Rossi: "Ni mi mánager lo sabía"
El pentacampeón del mundo se ha retrotraído a 2015, temporada en la que alzó su tercer Mundial de MotoGP, superando a Valentino Rossi, su entonces compañero.
Finalizada la temporada 2025 de MotoGP y anunciado su nuevo puesto como 'coach' de Maverick Viñales, Jorge Lorenzo ha concedido una entrevista a 'Moto.it' en la que ha repasado su trayectoria.
En primer lugar, el balear ha explicado los dos grandes tipos de deportista que existen y ha ensalzado la capacidad que tienen unos pocos de mantener el foco únicamente en su carrera.
"Hay deportistas que tienen una relación de amor-odio con la exigencia constante, como Andre Agassi. Sacrificó mucho al principio, pero luego se perdió un poco entre chicas famosas y pasarelas. Mike Tyson también", ha arrancado.
"Por otro lado, Max Verstappen y Pedro Acosta no han perdido la concentración hasta ahora; no la pierden en cosas que no son importantes", ha añadido explicando el caso contrario.
Lorenzo considera que "el 80% de los pilotos de MotoGP tienen demasiadas cosas en la cabeza: novias, perros, fiestas, eventos…".
Sin embargo, otros como "Verstappen, Acosta, Ayrton Senna, Michael Schumacher o Marc Márquez solo querían -o quieren- ganar, ser mejores cada día".
Preguntado por si él era de ese selecto grupo, ha recordado qué hizo en 2015, cuando se disputaba el título con su compañero de equipo, Valentino Rossi.
"Creo que era muy parecido a Cristiano Ronaldo; invertía mucho en mi deporte. Compré una autocaravana que se podía desmontar a mi gusto. Tenía una criosauna instalada dentro y me ponía a –180°C durante tres minutos después de cada sesión para recuperarme", ha explicado.
Y llegaron las 'artimañas': "Tenía que encontrar un sitio donde produjeran hidrógeno cerca de cada circuito. Mi ayudante a veces debía recorrer 100 kilómetros para conseguirlo. Siempre aparcaban la autocaravana de Valentino Rossi junto a la mía. Le pedí a mi asistente que la colocara para que nadie lo viera, ni siquiera mi mánager lo sabía"
"Traje a un médico, un fisioterapeuta… hice todo lo posible e invertí todo para ser más fuerte cada día. Cristiano Ronaldo es igual", zanja el pentacampeón del mundo.