Josep Pedrerol desvela la conversación entre Florentino Pérez y Xabi Alonso

El presentador de 'El Chiringuito' explicó en el programa qué le dijo este martes el presidente del conjunto blanco al entrenador vasco.

"Entiende que hay un periodo de adaptación"

Desde que el Real Madrid venciese en el Clásico al FC Barcelona hace justo un mes, el conjunto de Xabi Alonso tan solo ha ganado un partido de cuatro disputados (al Valencia en el Bernabéu), perdiendo en Liverpool y empatado en Vallecas y Elche.

El equipo y sobre todo el entrenador vasco están en el punto de mira y Florentino Pérez, presidente del club, ha tomado cartas en el asunto para mantener la calma.

Así lo desveló en exclusiva Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', dando detalles de su conversación con Alonso.

"Florentino ha hablado con Xabi este martes. Ha sido una conversación cariñosa. Le ha dicho que confía en él, que esté tranquilo", arrancó el presentador del programa.

Pedrerol añadió que el presidente comprende que el equipo aún está en desarrollo: "Le ha dicho que hay una buena plantilla y entiende que hay un periodo de adaptación a ella".

"Cree que es entendible que algunos jugadores aún no le terminen de entender", matizó Josep como conclusión de una conversación "afable" entre presidente y entrenador.