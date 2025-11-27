Un piloto de Ducati tiene claro la clave del Mundial de Marc Márquez

Michele Pirro, piloto probador del equipo italiano, se ha mostrado muy satisfecho con el éxito del ilerdense este año en MotoGP. Asegura que Ducati ha sido clave en la vuelta de Márquez a su máximo nivel.

Michele Pirro lleva desde 2012 trabajando con Ducati. Actualmente es piloto probador en la escudería, lo que le permite subirse a la misma moto que Marc Márquez. El catalán se proclamó campeón del mundo de MotoGP el pasado 28 de septiembre, tras la carrera en Japón, y Pirro no tiene dudas del motivo de su éxito.

"Marc ha vuelto a su nivel y esto ha sido posible también gracias a Ducati. Me alegro y estoy orgulloso", afirmaba el italiano para la 'Gazzetta dello Sport'. "Estoy satisfecho con la gran temporada en MotoGP", añadió como miembro del equipo de Ducati, encantado con el gran año de la escudería y sus pilotos.

El probador de la escudería italiana ha sido clave para la consecución del mundial. Sustituyó al ilerdense en el Gran Premio de Australia tras una caída en Indonesia: "Tuve que sustituir al pobre Marc, que sufrió una lesión. Después de ganar el Mundial, no era lo que él necesitaba".

También habló sobre Pecco Bagnaia, el otro piloto de Ducati: "Tuvo una primera parte del campeonato positiva, pero luego pasó por una serie de altibajos... Hemos encontrado algunas soluciones para él, en 2026 se reiniciará y se volverá a empezar desde cero".

Su papel como probador, le permite para vivir de primera mano el día a día en la escudería. Con un rol esencial en el éxito de Márquez en Ducati, Pirro continuará mano a mano con Marc la próxima temporada.