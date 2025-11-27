Una leyenda del tenis presume del récord imposible que ni Nadal ni Djokovic ni Federer pudieron batir

Pete Sampras, extenista estadounidense, estableció un récord en el mundo del tenis que, según él, no se superará: "Intento ser humilde, pero el récord habla por si sólo porque es un poco abrumador".

El 'Big 3' formado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer pulverizó los récords del tenis durante casi dos décadas de dominio.

Sin embargo, a pesar de la autoridad que demostraron, hubo una marca que logró sobrevivir al control del 'Big 3' y perdurar en el tiempo. La establecida por Pete Sampras, una auténtica leyenda de este deporte.

El tenista estadounidense vio como, poco a poco, las tres bestias generacionales le arrebataban sus logros. Superaron sus catorce Grand Slams, batieron sus 286 semanas como líder de la clasificación del circuito pero, nadie consiguió romper el más extraordinario de sus récords.

Sampras es el tenista que más tiempo ha permanecido como líder del ranking ATP de manera consecutiva. El estadounidense acabó el año como número uno del mundo durante seis temporadas consecutivas, entre 1993 y 1998.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) quiso recuperar este dato en el vigesimoséptimo aniversario de la última vez que Sampras finalizó el año como número uno del mundo.

"No fue divertido. Tenía la oportunidad de lograr ese récord y pensé: ‘Si tengo que estar tres o cuatro semanas más en Europa, lo haré’. Me sentí genial al lograrlo, pero después eso me agotó mentalmente. Es muy difícil mantenerse en el número uno, y lograrlo durante seis años seguidos... En mi carrera he ganado muchos Grand Slam e hice cosas geniales, pero mi mayor logro creo que fue ser número uno del mundo todos esos años", afirmaba el ganador de catorce 'Major' en declaraciones recogidas por la ATP.

Además, Sampras considera que su hazaña será prácticamente imbatible: "Terminar seis años seguidos como número uno es un logro supremo. Probablemente nunca se superará. Intento ser humilde, pero el récord habla por si sólo porque es un poco abrumador".