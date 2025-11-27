Él también iría a ganar
Verstappen apoya a Oscar Piastri: "Yo habría mandado a McLaren..."
McLaren le ha pedido a Oscar Piastri que ayude a Lando Norris a ganar el mundial, pero este se ha negado. Max dice que habría hecho lo mismo.
Oscar Piastri no ha escuchado a McLaren. El equipo le ha pedido que ayude a Lando Norris, pero se ha negado. Y Max Verstappen le entiende. Si él hubiera escuchado esa indicación, habría mandado al equipo "al infierno". Lo ha dicho en la previa del Gran Premio de Qatar de este fin de semana.
Cree que para él también es bueno que los McLaren puedan pelear: "Creo que no hay nada mejor que dejarles correr. ¿Por qué ibas a decir de repente que Oscar ya no puede luchar? Si me hubieran dicho eso, no habría aparecido. Les habría dicho que se fueran al infierno".
"Si eres un verdadero ganador y piloto, vas a por todas. Porque incluso si vas por detrás, ¿qué sentido tiene aparecer?", dice Max, cuatro veces campeón del mundo de manera consecutiva.
Cree Max que o luchar por todo o asumes que eres segundo piloto. Y eso no lo va a hacer Piastri: "Si no, más vale que te etiquetes como segundo piloto, y creo que él no quiere serlo".
"En mi caso, sé que estoy empatado a puntos con Oscar. Como ya he dicho, aún queda mucho por hacer, pero creo que debe ser así, que sean libres para correr. Espero que podamos dar una gran batalla hasta el final", indica Verstappen, que está a 24 puntos del liderato y sigue teniendo serias opciones de campeonato.