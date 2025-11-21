Pedro Acosta aclara su polémica con Marc Márquez: "Aquella broma era..."

El joven piloto murciano ha analizado sus resultado esta temporada y ha explicado su controvertido comentario sobre el eneacampeón.

Pedro Acostaha finalizado el campeonato del mundo de MotoGP en cuarto lugar, a las puertas del podio. El murciano ha quedado únicamente por detrás de los hermanos Márquez y un extraordinario Marco Bezzecchi.

El piloto ha analizado su rendimiento durante el curso: "Podría haber ido mejor. Tuvimos muchas dificultades al principio del año, luchando por mejorar nuestra posición. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada, hubo una mejoría. Estuvimos cerca del podio del Campeonato Mundial".

Buena parte del éxito del murciano nace de manera de afrontar la competición: "Aprendí la mentalidad de ‘nunca rendirse’, que significa nunca rendirse. Eso es lo más importante. En ese trabajo, si no pescas, no tienes nada que comer en casa".

Aunque su fuerte personalidad a veces despierta polémica. Una de las más sonadas, como no puede ser de otra forma, fue la que involucraba a Marc Márquez.

Pedro Acosta bromeó ante los medios con una controvertida pregunta: "¿Quién es Marc Márquez?". Y el 'Tiburón de Mazarrón' ha querido quitar hierro al asunto en una entrevista para la 'Gazzetta Dello Sport': "Así es la vida, incluso para un piloto. No es fácil complacer a todo el mundo. Aquella broma sobre Márquez era solo eso, una broma, pero no dio en el clavo. A veces es más fácil equivocarse".