GP Qatar
Norris cree que Piastri es tan peligroso como Verstappen: "Es capaz de..."
El piloto de McLaren cree que tanto su compañero como Max son igual de rivales por el título de Fórmula 1 que está a punto de decidirse.
La lucha por el mundial de Fórmula 1 está que arde. Son 24 puntos de diferencia entre Lando Norris y sus dos perseguidores, Oscar Piastri y Max Verstappen. Y el inglés teme a los dos por igual. No cree que su compañero sea menos peligroso por el simple hecho de estar en el mismo equipo.
Así se ha manifestado en rueda de prensa: "Ambos son iguales. Creo que son igual de buenos. Sé de lo que Max es capaz y creo que Oscar es capaz de hacer exactamente lo mismo que Max, así que no, creo que ambos tienen ventajas y desventajas: él está en un equipo diferente y Oscar también está en el equipo campeón".
"Creo que ambos tienen ventajas y desventajas, pero cada piloto quiere luchar por lo suyo y demostrar que es el mejor. Así que no, creo que ambos son competitivos, muy fuertes, son pilotos increíbles y estoy emocionado por darle una buena pelea en la pista. Obviamente, el gran enfoque tras el resultado en Las Vegas fue que Max ganó muchos puntos, pero la realidad es que todavía tengo el control y básicamente que lo voy a lograr este fin de semana", ha explicado Norris, que depende de sí mismo.
La sanción de Las Vegas, dice, no ha cambiado nada en el camino: "No creo que cambie nada. Siento que estoy igual que antes de México, cuando no lideraba, así que se siente igual que en Austin cuando todavía me sentía bien en el coche, pero Max aún así ganó la carrera, así que nada, realmente no me siento diferente en el coche de antes de liderar a ahora que estoy liderando".
"Sé que han sido fuertes como dije, han sido fuertes muchas veces, especialmente desde Monza, han tenido una gran racha de forma, pero me siento relajado, me siento tan relajado como antes, cuando estaba a 35 puntos del líder, y siento lo mismo cuando estoy 24 puntos por delante, así que esa es mi fortaleza por ahora, a falta de dos carreras", cierra Lando.
Este fin de semana, en Qatar, tiene sprint y carrera para acercarse al primer título de Fórmula 1 de su vida. Palabras mayores.