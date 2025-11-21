Ahora

"Yo nunca había oído en mi carrera"

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre los pitos a Valentino Rossi que 'silenció' Marc Márquez

El pentacampeón del mundo ha condenado los abucheos al italiano durante los MotoGP Awards celebrados en Valencia el pasado domingo.

Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc MárquezJorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc MárquezGetty Images

El pasado domingo, durante la entrega de premios de la temporada en motociclismo, cuando aparecían imágenes de Valentino Rossi en pantalla se desataba una espiral de silbidos contra el italiano.

De hecho, Marc Márquez llegó a pedir respecto para su 'archienemigo', pero los abucheos no cesaron por parte del público congregado en Valencia.

En el canal de Benzine, Jorge Lorenzo ha hablado sobre la escena que se vivió y ha condenado lo ocurrido.

"Durante el MotoGP Awards escuchamos pitos a Valentino Rossi que yo nunca había oído en mi carrera. Todos los pitos son horribles, no se deben hacer porque no los merece nadie", arranca.

"En general a nadie, en todo este mundo, pero particularmente a los deportistas que nos sacrificamos para obtener cosas buenas en el deporte. Lo damos todo y no hacemos mal a nadie", añade.

De hecho, considera que hay que empezar a olvidar el pasado: "Hay que bromear y no dar tanta importancia a cosas que no son importantes. Sobre todo cuando ya han pasado 10 años de esa carrera. Y sobre todo que ya nosotros estamos en presión".

