El llamativo análisis de Jannik Sinner sobre el nivel de Carlos Alcaraz: "Realmente, no tiene..."

El tenista italiano ha hablado sobre su increíble rivalidad con el murciano en la previa del partido de exhibición que disputarán los dos mejores jugadores del mundo en Corea.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán nuevamente en un partido de exhibición en Corea que servirá de antesala al comienzo de una nueva temporada en 2026 en la que italiano y murciano parten como favoritos para volver a reinar en todos los grandes eventos.

De cara al enfrentamiento en territorio asiático, el de San Cándido ha hablado sobre su rivalidad con el de El Palmar y analizó las cualidades del actual número 1 del mundo: "En primer lugar, realmente, no tiene debilidades".

A continuación, siguió refiriéndose al que "quizás" es el "mejor" tenista del circuito en declaraciones que recoge 'First Sportz': "Jugar contra él siempre es un reto, pero también muy divertido. Cada partido tiene una historia y un ritmo completamente diferentes, lo que lo hace aún más emocionante. Además, es increíblemente rápido, por lo que es difícil superarlo en cualquier punto de la cancha. Tiene una mentalidad increíblemente fuerte, jugando cada punto como si fuera el último".

Ahora está por ver qué depara la rivalidad en el 2026 después de un 2025 en el que italiano y murciano se han repartido todos los grandes éxitos en un duopolio inquebrantable. Con un nivel de tenis en una dimensión diferente al resto de tenistas del circuito.