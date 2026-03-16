Bagnaia reconoce que no se fiaba de Marc Márquez: "Al venir de la Academia de Valentino Rossi..."

El compañero del ilerdense afirma que tenía una "gran duda al principio", pero esta se disipó rápido: "Me encontré muy bien enseguida".

"Lo sabréis en unos días o semanas"

Durante un acto celebrado en la sede de su club de fans, en Chivasso, su ciudad natal, a Pecco Bagnaia le preguntaron cuándo anunciará su marcha de Ducati.

"Lo sabréis en unos días o semanas", respondió el piloto italiano en declaraciones que publica 'Moto.it'.

Todo apunta a que el bicampeón de MotoGP fichará por Aprilia tras un 2025 muy difícil en el que estuvo a la sombra de Marc Márquez.

"Creo que en el camino y en la vida de cualquier deportista hay altibajos, y hubo un año bajo, particularmente bajo. Pero forma parte del proceso. He aprendido a gestionar mejor ciertas situaciones y trataremos de no recaer este año", ha recordado.

Eso sí, Bagnaia asegura que mantiene una gran relación con el de Cervera a pesar de que no se terminara de fiar de él cuando fichó por Ducati.

"Es bueno. Me he encontrado bien, seguramente por los antecedentes de venir de la Academia de Valentino había una gran duda al principio. Pero desde el momento en que empezamos a trabajar juntos como compañeros, me encontré muy bien enseguida", ha zanjado.