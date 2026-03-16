GP de Brasil de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

El Autódromo Ayrton Senna de Goiania volverá a celebrar una carrera de MotoGP 21 años después. Después de disputar el GP de Tailandia, los pilotos correrán en la segunda cita del calendario.

El Mundial de MotoGP 2026 volverá a reanudarse tras un parón de tres semanas en el que los pilotos han podido descansar tras el GP de Tailandia y coger fuerzas para Brasil. Este domingo 22 de marzo, el Autódromo Ayrton Senna de Goiania volverá a celebrar una carrera de motos 21 años después.

Desde el viernes 20 de marzo al domingo 22, los pilotos de la parrilla disputarán varias pruebas en el Circuito de Goiania entre entrenamientos libres, práctica, clasificación sprint, carrera sprint, clasificación a la carrera y la carrera.

Durante el viernes, Marc Márquez y compañía realizarán el primer entrenamiento libre a las 15:05 hora española y la práctica a las 19:20 horas. El sábado a las 14:10 correrán el segundo entrenamiento libre del fin de semana, antes de disputar la clasificación a la carrera del domingo a las 14:50.

La jornada del sábado no termina ahí, ya que sobre las 15:15 hora española, se realizará la clasificación a la carrera sprint que se celebrará ese mismo día a las 19:00 horas.

En cuanto al domingo, día del GP de Brasil, la parrilla deberá estar lista en la línea de meta a las 14:40 hora española para el usual calentamiento previo a la carrera. Por último, a las 19:00 horas comenzará la carrera, que contará con 31 vueltas al trazado.

Dónde ver en TV el GP de Brasil

El GP de Brasil disputado en el Autódromo Ayrton Senna de Goiania podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.