La llamativa "predicción" de Jorge Lorenzo sobre el duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta

El pentacampeón del mundo considera que "en el futuro, Marc no tendrá esas dos décimas extra por vuelta que tenía para jugar".

"¡Seguro! ¡100%!": así de contundente respondió Jorge Lorenzo en una entrevista en 'Crash.net' cuando le preguntaron si finalmente Pedro Acosta recalará en el equipo oficial Ducati y Bagnaia en Aprilia.

El balear considera que la decisión del murciano será un acierto: "Creo que han tomado la decisión correcta. Pedro ha acertado yéndose a Ducati. Tendrá el mismo paquete que el mejor, que es Marc. Así que estoy seguro de que será muy bueno".

A su vez, explica que Bagnaia también acertará dejando de ser compañero de Márquez: "Pecco también necesitaba un cambio, empezar a pensar en positivo. En Ducati, con Marc en el box, no estaba fresco, no estaba positivo. ¡Y Aprilia no está tan mal! Así que creo que hará el movimiento correcto".

Eso sí, Lorenzo lanza una llamativa predicción sobre el duelo que protagonizarán los dos pilotos españoles en el equipo de Borgo Panigale.

"Va a ser muy interesante. Probablemente, en el futuro, Marc no tendrá esas dos décimas extra por vuelta que tenía para jugar, con Pedro en el equipo. Esta es mi predicción. No sé cómo será al principio del año que viene, pero en el futuro, seguro, Pedro será muy, muy fuerte", ha zanjado.