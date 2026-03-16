Ahora

"Pedro será muy, muy fuerte"

La llamativa "predicción" de Jorge Lorenzo sobre el duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta

El pentacampeón del mundo considera que "en el futuro, Marc no tendrá esas dos décimas extra por vuelta que tenía para jugar".

Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026Getty Images

"¡Seguro! ¡100%!": así de contundente respondió Jorge Lorenzo en una entrevista en 'Crash.net' cuando le preguntaron si finalmente Pedro Acosta recalará en el equipo oficial Ducati y Bagnaia en Aprilia.

El balear considera que la decisión del murciano será un acierto: "Creo que han tomado la decisión correcta. Pedro ha acertado yéndose a Ducati. Tendrá el mismo paquete que el mejor, que es Marc. Así que estoy seguro de que será muy bueno".

A su vez, explica que Bagnaia también acertará dejando de ser compañero de Márquez: "Pecco también necesitaba un cambio, empezar a pensar en positivo. En Ducati, con Marc en el box, no estaba fresco, no estaba positivo. ¡Y Aprilia no está tan mal! Así que creo que hará el movimiento correcto".

Eso sí, Lorenzo lanza una llamativa predicción sobre el duelo que protagonizarán los dos pilotos españoles en el equipo de Borgo Panigale.

"Va a ser muy interesante. Probablemente, en el futuro, Marc no tendrá esas dos décimas extra por vuelta que tenía para jugar, con Pedro en el equipo. Esta es mi predicción. No sé cómo será al principio del año que viene, pero en el futuro, seguro, Pedro será muy, muy fuerte", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz: "¿Qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas?"
  2. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  3. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  4. Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería
  5. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  6. Ingresa en prisión uno de los detenidos por el caso de violencia machista en Colungo (Huesca)