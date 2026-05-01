'Tato' Abadía explica en 'El Cafelito' porqué no hace falta que Mbappé defienda: "Sobran jugadores..."

El exjugador analizó con Pedrerol una de las razones por las cuáles se critica al ariete francés. Abadía no solo no respalda esa teoría sino que afirma también que Kylian es el mejor del mundo.

La capacidad defensiva de Kylian Mbappé ha sido una de las grandes razones por las cuáles el francés ha recibido críticas esta temporada. A pesar de su gran capacidad goleadora, algunos no comparten que se desentienda de las tareas defensivas.

Sin embargo, 'Tato' Abadía sale en defensa del francés en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol. El que fuera jugador de equipos como el Atlético de Madrid está convencido de que Mbappé es el mejor del mundo y que ya solo su presencia genera superioridad en favor del Real Madrid.

"La gente dice que no defiende. No le hace falta. A Mbappé le marcan dos o tres, pues tiene que sobrar mucha gente", asegura Abadía en un nuevo episodio de 'El Cafelito' que ya está disponible de manera completa en Youtube y Spotify.