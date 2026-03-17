¿Llegará Marc Márquez a los 40 años en MotoGP como Valentino Rossi? "Solo tengo 33, pero..."

El piloto de Ducati dice que espera alargar su carrera lo máximo posible, pero descarta llegar a los 42 años como hizo Valentino Rossi.

Marc Márquez todavía no ha renovado su contrato con el equipo Ducati, pero está cerca. En la previa del Gran Premio de Brasil ha vuelto a insistir en que acabarán firmando, pero ha descartado alargar su carrera tanto como lo hizo Valentino Rossi, hasta los 42 años.

En 'EFE', el de Cervera habla de su futuro en la categoría reina: "Hay que evaluarlo todo, sólo tengo 33 años".

"Espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día", dice Marc.

Cuando le preguntan por la posibilidad de alcanzar los 40 años compitiendo en MotoGP, tal y como hizo Rossi, así reacciona Marc: "No voy a llegar ni hasta los 40, estate tranquilo".

Pero lo que sí es muy probable es que firme un nuevo contrato con Ducati, donde fue campeón el año pasado: "Siguen por el buen camino".

Valentino se retiró en 2021 con 42 años. Pero Márquez descarta seguir ese camino. No se descarta que este nuevo acuerdo con Ducati que está cerca de firmarse pueda ser incluso el último para él en MotoGP.