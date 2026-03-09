Una leyenda de MotoGP teme la llegada de Acosta a Ducati con Márquez: "Dos campeones..."

Jorge Martínez Aspar, leyenda de la competición, cree que será "muy difícil" de gestionar: "Van a tener que medicarse para bajar las pulsaciones".

Pedro Acosta podría llegar a Ducati de cara a la temporada que viene para convertirse en compañero de Marc Márquez. Un auténtico 'Dream Team' que podría saltar por los aires teniendo en cuenta que son dos pilotos que harán lo que sea por ganar. Sobre todo si cuentan con la mejor moto.

Jorge Martínez Aspar, leyenda de MotoGP, ha dicho en 'AS' que los jefes de Ducati van a tener que poner calma en ese garaje.

"El año que viene va a tener que medicarse para bajar las pulsaciones...", dice Aspar después de un Gran Premio de Tailandia en el que ambos pilotos protagonizaron una lucha vibrante.

Cree que será "muy difícil" gestionarlo: "Es muy difícil. Sinceramente, es muy, muy difícil, porque estás hablando de dos campeones, estás hablando de dos pilotos ganadores".

"Por mucho que les sientes y hables con ellos... me ha pasado a mí con Fonsi y Elías, ahora con David Alonso y Dani Holgado, con Guevara y García, con Gabor Talmacsi y Faubel. Me ha pasado con muchos, hasta conmigo y con Nieto... con muchos. Todos quieren ganar, pero sólo puede ganar uno. Lo que es esencial es que exista respeto y luego que gane el mejor, pero que exista respeto, que eso es lo difícil, ¿no?", dice Aspar.

Todavía no es oficial, pero todo apunta que Acosta y Márquez vestirán de rojo a partir de 2027. Todo puede pasar entre dos pilotos que siempre mantienen hambre por ganar.