Pecco Bagnaia desmiente a Valentino Rossi: "No sufrí por culpa de Marc Márquez"

El bicampeón de MotoGP ha negado que el sufrimiento que vivió en 2025 fuese por culpa de su compañero en Ducati, y acusa al cambio de moto como el motivo de su calvario.

El Mundial de MotoGP 2025 fue un infierno para Pecco Bagnaia. El piloto italiano selló un campeonato nefasto en el que no ganó ninguna carrera, apenas acumuló podios y fue completamente eclipsado por su nuevo compañero, Marc Márquez.

Nada más concluir el año con Márquez proclamándose campeón de MotoGP por séptima vez, Bagnaia admitió pasar por un mal momento en el que necesitaba descansar y evadirse. Tras el fin de la temporada baja, el turinés volvió con las pilas cargadas y muchas ganas de redimirse en el GP de Tailandia.

Pese a su entusiasmo, Pecco acabó en novena posición en Sepang y se mostró decepcionado con su estreno. "Después de las pruebas habría dicho que era imposible tener un resultado así. Di un paso atrás", confesó el bicampeón.

A su vez, su ídolo y 'maestro', Valentino Rossi, admitió verle "un poco perdido" a causa de la llegada de Márquez a Ducati, por la que ha sufrido "psicológicamente". "Pecco (Bagnaia) desafortunadamente está un poco perdido ahora", señalaba 'Il Dottore' durante la cena del Salón de la Fama de MotoGP.

Ante estas palabras, el propio Bagnaia las ha desmentido en una entrevista concedida a 'GPONE'. "Marc llegó y dominó, no se le puede decir nada. No pude pilotar una moto que había cambiado respecto al año anterior, cuando era perfecta. Tuve muchísimas dificultades, no sufrí por culpa de Marc, sino por no poder expresar mi potencial", confiesa el italiano.

Una lección para competir

Además, Pecco ha señalado que ha sacado una lección de su rendimiento el curso anterior. "Siempre se aprende. Lo que he comprendido es que puedo ser competitivo cuando la moto tiene potencial, y estoy trabajando para aprender a darlo todo cuando tiene algunas deficiencias, como lo que sucedió en Tailandia a lo largo del año pasado", concluye Bagnaia.