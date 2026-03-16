"Me impresiona luchar por el podio con él": Raúl Fernández no esconde su admiración por Marc Márquez

El joven piloto madrileño ansía disputar alguna lucha con su ídolo, ya que tanto en Tailandia como en los últimos años no ha sido posible por lesiones y su última retirada.

El Mundial 2026 de MotoGP no ha comenzado de la mejor forma para Marc Márquez. El piloto español fue sancionado en la carrera sprint y tuvo que retirarse del GP de Tailandia por un reventón en la rueda trasera. Pese a ello, el ilerdense no se rinde y piensa redimirse en Brasil.

El piloto que sí logró destacar en el Circuito Internacional de Chang fue Raúl Fernández. El joven piloto madrileño acabó la carrera en tercer lugar, solo por detrás de Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.

Fernández, con su Aprilia, logró un mejor puesto que las Ducati y, aunque el vigente campeón no pudo acabar la carrera, espera poder tener la oportunidad de pelear con Márquez. "Candidatos al título, Bezzecchi, Márquez, Pedro, los veo un poquito más completos que yo ahora mismo, entonces ellos tienen que ser la referencia y nosotros el piloto que pueda asomar de vez en cuando", asegura Raúl.

Sobre cómo es enfrentarse a su ídolo de la infancia, el de Trackhouse MotoGP Team se muestra ilusionado. "Es chulo verse porque al final con Marc, desde pequeño, pues yo lo he visto en la tele, me acuerdo cuando corríamos que éramos pequeños y lo veíamos correr y al final ver a Maverick, a Marc, a todos estos, pues no sé, ahora se hace un poquito raro", añade.

Por último, Raúl Fernández espera poder pelear más con Márquez, ya que antes no pudo por las lesiones del eneacampeón del mundo. "Es verdad que con Marc nunca había peleado; cuando yo empecé a hacerlo bien, él tuvo la desgracia de lesionarse y ahora, pues bueno, sí que me impresiona estar en una lucha por el podio con él, fue muy bonito", concluye el madrileño.