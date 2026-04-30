Maniobras evasivas, 4.000 kilos de hachís y una narcolancha de cuatro motores: nueva incautación trepidante en Huelva

Los detalles La Guardia Civil detuvo en aguas próximas a Punta Umbría a lo cuatro ocupantes de la embarcación e intervinieron un total de 100 fardos que contenían hachís.

La Guardia Civil interceptó una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís tras una intensa persecución en aguas cercanas a Punta Umbría, Huelva. Cuatro personas fueron detenidas y ya están en prisión por orden judicial. El incidente ocurrió a 42 millas de la costa, cuando los agentes, en labores de vigilancia, detectaron una embarcación sospechosa sin sistemas de navegación. La lancha, equipada con cuatro motores, intentó huir, arrojando parte de la carga al mar. Finalmente, la Guardia Civil logró detenerla e incautar 100 fardos de hachís. La operación es parte de los controles contra el narcotráfico en el litoral andaluz.

La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha cargada con más de 4.000 kilos de hachís tras una persecución de alta intensidad en aguas próximas a Punta Umbría, Huelva. La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas, que ya han ingresado en prisión por orden judicial.

Los hechos ocurrieron a unas 42 millas de la costa onubense, cuando agentes que realizaban labores de vigilancia contra el narcotráfico detectaron una embarcación sospechosa sin sistemas de navegación.

Al aproximarse, comprobaron que se trataba de una lancha semirrígida equipada con cuatro motores, un tipo de embarcación habitualmente utilizado para el transporte de droga. Tras percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la narcolancha emprendieron la huida, ignorando las señales de alto de los agentes.

A partir de ese momento se inició una persecución a gran velocidad en mar abierto, en la que ambas embarcaciones realizaron continuas maniobras. Los agentes trataron de acortar distancias replicando cada giro de la lancha, mientras los sospechosos llevaban a cabo maniobras evasivas que llegaron a poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de ambas embarcaciones.

Durante la huida, los narcotraficantes arrojaron al mar parte de la carga, fardos de arpillera con droga, así como garrafas de combustible, en un intento de aligerar peso y dificultar la actuación policial.

Finalmente, la Guardia Civil logró alcanzar la embarcación, cortarle el paso y obligarla a detenerse. Una vez a bordo, los agentes detuvieron a sus cuatro ocupantes e intervinieron un total de 100 fardos que contenían hachís, con un peso aproximado de cuatro toneladas.

Según fuentes del instituto armado, la gran cantidad de droga transportada habría limitado el rendimiento de los motores de la lancha, lo que facilitó su interceptación. Los detenidos fueron puestos a disposición del Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de Instrucción número 1, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La operación se enmarca dentro de los dispositivos de control que la Guardia Civil mantiene en el litoral andaluz para combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.