MotoGP
Un piloto de Ducati da grandes noticias a Marc Márquez: "Vamos a ser más competitivos"
Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, confía en las mejoras de Ducati después de probar piezas nuevas en los test de Jerez.
Los pilotos de Ducati salieron de los test de Jerez con un mensaje común: las mejoras funcionan. Y eso es una buenísima noticia para un Marc Márquez que sigue aspirando a luchar por el título contra las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín.
El piloto del VR46 Fabio Di Giannantonio analizó en 'Motorsport' cómo funcionan esas nuevas piezas: "Siempre es difícil hacer comparaciones sin conducir las otras motos. No sé exactamente qué han sentido los demás hoy. Desde el exterior es complicado entender las diferencias: puedes probar muchas piezas, pero visualmente todo parece igual".
"Dicho esto, hemos mejorado algunos aspectos, así que creo que podremos ser un poco más competitivos en el futuro", dice.
La constancia de todos los pilotos es clave para que el equipo pueda recopilar datos. Y en eso Fabio es muy fuerte: "Para mí es bastante natural, de hecho trato de trabajar de manera muy lógica, así que sé más o menos cómo conseguir un cierto tiempo en el giro y puedo repetirlo. Hoy he estado bastante constante, aunque he tenido que limitar un poco las vueltas debido a una molestia en la espalda izquierda que he tenido durante las últimas semanas".
"Las indicaciones son positivas: la idea es tener una moto que gire mejor sin estresar demasiado el neumático trasero", cierra el piloto italiano.
Parece que Ducati estará más cerca de las Aprilia en Francia, dentro de una semana. Y eso es una magnífica noticia de cara a la lucha por el título de MotoGP.