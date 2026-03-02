Bagnaia, decepcionado tras su terrible estreno en el GP de Tailandia 2026: "Di un paso atrás"

El piloto italiano se ha visto superado por sus compañeros y rivales en una carrera en la que tuvo problemas con el neumático trasero. Pese a ello, ve este resultado como "un punto de partida".

El GP de Tailandia ha sido un infortunio para Ducati. La retirada de Marc Márquez, por un reventón en su rueda trasera, y el séptimo puesto de Pecco Bagnaia, después de unos test gratificantes para el italiano, han sido un golpe de realidad para los de Borgo Panigale.

Por primera vez desde 2021 y tras 89 Grandes Premios, una moto oficial o no oficial de Ducati se ha quedado fuera del podio. Pese a que la expectativa sobre los italianos aún es grande, Bagnaia se ha mostrado desolado tras el fin de la carrera. "Después de las pruebas habría dicho que era imposible tener un resultado así", comenta Pecco en declaraciones para 'Motosan'.

"Fuimos rapidísimos, con un ritmo excelente incluso con neumáticos muy desgastados. Luego, durante el fin de semana, noté la diferencia de condiciones y no pude adaptarme. Di un paso atrás. En general, los demás pilotos de Ducati se mantuvieron más competitivos que yo, sobre todo en la vuelta rápida", añade el bicampeón de MotoGP.

A pesar de señalar que no pudo hacer un esfuerzo por alcanzar a sus compañeros de moto, Bagnaia asegura que tuvo problemas con el neumático trasero, algo similar a lo que le sucedió al vigente campeón: "A ocho vueltas del final, la moto empezó a girar incluso en la recta. Fue realmente extraño y perdí algunas posiciones. En las últimas vueltas patinaba y hacía trompos hasta llegar a quinta marcha".

Por último, el piloto italiano ha reflexionado sobre su posición y se ha mostrado tranquilo al verlo como "un punto de partida". "No me preocupa mi resultado. Es cierto que no es la posición en la que me hubiera gustado terminar, pero es un punto de partida", concluye Bagnaia.