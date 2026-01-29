Edu Aguirre explota en 'El Chiringuito' contra el Real Madrid: "A lo mejor hay que dejar de creer"

El periodista se mostró muy enfadado con la actitud de los d Álvaro Arbeloa en Lisboa: "Es un equipo que no tiene hambre".

"Es una noche muy triste para mí. Hay una parte dentro de mí que me dice que a lo mejor hay que dejar de creer en este vestuario": así de contundente entró Edu Aguirre a 'El Chiringuito' tras la hecatombe del Real Madrid contra el Benfica.

El periodista se mostró muy duro con jugadores y entrenador: "Veo demasiados problemas. No es solo actitud, el Madrid no juega a nada. No estoy seguro de que Arbeloa esté capacitado por experiencia".

De hecho, apenas salva a tres futbolistas: "Si no es por Courtois, Asencio y Mbappé, es partido de 7-0. El 'acabado' de Mourinho le hubiera metido 7-0 al Madrid".

"Estamos muy malacostumbras. En los últimos diez años, hemos ganado seis Champions sin el fútbol más vistoso, pero con jugadores que no se escondían", explicó.

"Es un equipo que no tiene hambre. ¿Está el Madrid tan mal para no aguantar 45 minutos? La primera parte era de 5-0", añadió.

Es por ello que acabó con su discurso más pesimista: "Es una vergüenza. No veo al Madrid de las Champions. No veo líderes, carisma, que pidan el balón, nadie da una voz... Es desesperante y no veo solución".