La gran dificultad de Jorge Martín según su fisioterapeuta: "En el ámbito psicoemocional..."

Aitor Tomás, reconocido fisioterapeuta en MotoGP, asegura que Martín se encuentra bien a nivel físico pero que el reto, de cara a 2026, reside en recuperar la confianza y la fortaleza mental sobre la moto.

Jorge Martín afronta 2026 con el objetivo de volver a sentirse competitivo sobre la moto. El madrileño vivió el peor año de su carrera en 2025 sufriendo múltiples caídas que le obligaron a pasar por quirófano en varias ocasiones. Por fortuna, Jorge, a base de mucha paciencia y disciplina, consiguió superar un calvario que parecía interminable.

Aún así, esta pasada semana ha vuelto a ser víctima de la mala suerte. Jorge fue, de nuevo, intervenido en quirófano y su presencia en la pretemporada es seria duda, algo muy negativo para las aspiraciones del campeón del mundo de MotoGP.

En poco más de un mes, las motos vuelven a rodas sobre el asfalto y el objetivo de Martín no es otro que volver a ser rápido sobre la Aprilia. La escudería boloñesa habría diseñado una moto con argumentos suficientes para competir con la Ducati y con Marc Márquez, el rival a batir.

Marco Bezzecchi será la principal arma de Aprilia para pelear por el Mundial. Con Jorge se es algo más prudente debido al 'infierno' que vivió el año pasado. Sin embargo, su fisioterapeuta, Aitor Tomás, asegura para 'L’esportiu de Cat', que Martín estará en plena forma en lo que al físico se refiere cuando se recupere de esta nueva operación: "Físicamente no creo que tenga ningún problema en volver a ser el que era".

Tomás asegura que Jorge podrá volver al nivel físico que le llevó a ser campeón del mundo. Aún así, cree que el verdadero reto para Martín estará en lo mental: "En el ámbito psicoemocional es donde habrá más trabajo, en recuperar la confianza".