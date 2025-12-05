Marc Márquez desvela el piloto de Fórmula 1 que le "encantaría ser" si compitiera en el 'Gran Circo'

El piloto ilerdense, que ha sumado su noveno campeonato del mundo en una temporada inolvidable, ha seleccionado al corredor que emularía si compitiera en el Campeonato Mundial de Automovilismo.

Marc Márquezcontinúa en su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en Indonesia después de celebrar su noveno campeonato del mundo. Recientemente, se ha estrenado el primer episodio de su documental en un evento en el que el ilerdense fue preguntado por el piloto que sería si se dedicara a la Fórmula 1.

"Me encantaría ser Max Verstappen. Un luchador, un killer", respondió el de Cervera sin miramientos. "Nos llevamos muy bien", añadió posteriormente sobre su relación con el tetracampeón que luchará por su quinto Mundial consecutivo este fin de semana en Abu Dhabi.

A pesar de su elección, el eneacampeón no se olvida de los representantes españoles. Sin embargo, reconoce que el piloto neerlandés tiene algo especial: "Evidentemente, Fernando Alonso es Fernando Alonso, Carlos Sainzes Carlos Sainz pero Max Verstappen me transmite algo diferente".

Y es que, probablemente, el de Red Bull sea el mejor piloto de la parrilla y uno de los grandes nombres de todos los tiempos. El homólogo perfecto para un Marc que seguirá con interés el desenlace de la temporada en el 'Gran Circo': "Tengo las palomitas preparadas para el finde, no me lo pierdo".

No es para menos ya que en Yas Marina se decidirá un campeonato con tres aspirantes al título. Lando Norris, favorito, al que le vale una tercera plaza para salir campeón, Max Verstappen, el elegido de Marc al que nunca puedes dar por acabado, y Oscar Piastri, con opciones remotas, aunque no sería la primera vez que se alza con el título el tercero en discordia una vez llegados a esta situación.