Exclusiva de Pedrerol: el informe del Madrid sobre el arbitraje que será entregado a la FIFA en los próximos días

El presentador de 'El Chiringuito' desvela que el Madrid está trabajando en un informe desde hace meses sobre el arbitraje español y que la FIFA lo recibirá los próximos días.

El Real Madrid prepara un informe sobre el arbitraje en España a raíz del 'Caso Negreira' y su intención es presentárselo a la FIFA en los próximos días. Lo contó Josep Pedrerol en exclusiva en 'El Chiringuito': se trata de un informe plagado de documentos sobre los árbitros en España en los últimos años.

"El Madrid está preparando hace tiempo un informe que resume lo que ha sido el arbitraje en España durante los 17 años que ha estado en España. Además el Madrid ha añadido años posteriores en los que el colectivo arbitral ha mantenido a gente que estaba en ese momento", cuenta Pedrerol.

El informe está a punto de salir a la luz: "Ese informe está casi acabado. Infantino, presidente de la FIFA, sabe que le va a llegar muy pronto".

Han sido muchos meses de trabajo en el Real Madrid: "Un informe brutal que el Madrid ha trabajado durante muchos meses. Veremos cuál es la reacción de la FIFA. Será entregado a la FIFA en los próximos días".

La intención del Real Madrid, personado en el 'Caso Negreira' es demostrar los fallos arbitrales que se han sucedido en España durante los últimos año. Con Negreira como vicepresidente de los árbitros y también posteriormente.