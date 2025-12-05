La nueva Ducati que usará Marc Márquez en 2026 ya tiene fecha de presentación

El equipo italiano presentará el próximo 19 de enero en las Dolomitas la moto que emplearán Marc y Pecco Bagnaia, coincidiendo con el 100 aniversario de la marca boloñesa.

Marc Márquez continúa disfrutando de sus vacaciones tras proclamarse campeón de MotoGP por séptima vez. El piloto catalán estuvo presente en el estreno de su documental 'Volver' de 'DAZN', el cual desgrana su vuelta a lo más alto del motociclismo tras haber superado su peor momento.

Sin embargo, el mayor de los Márquez tendrá que hacer un pequeño parón de sus vacaciones para hacer acto de presencia junto a su compañero de escudería, Pecco Bagnaia, en la presentación de la moto que ambos emplearán en la temporada 2026.

La Ducati Desmosedici GP se mostrará en sociedad el próximo 19 de enero en las Dolomitas, en Madonna di Campiglio. Dicho acto coincidirá con el 100 aniversario de la empresa italiana fabricante de motocicletas.

"La temporada 2026 del Ducati Lenovo Team, que celebra el centenario de Ducati, comenzará con el espíritu de la tradición. La estación de Madonna di Campiglio volverá a acoger el evento 'Campioni In Pista', la presentación oficial de la próxima temporada de MotoGP", reza el comunicado de Ducati en sus redes sociales.

"Las nuevas motos Ducati Desmosedici GP de Marc Márquez y Pecco Bagnaia se darán a conocer en el fabuloso paisaje de los Dolomitas el 19 de enero de 2026", añadía la marca originaria de Bolonia.

Con su distintivo tono rojo, se espera que la nueva Ducati tenga el mismo rendimiento o mejor que su anterior versión con la que Marc se proclamó heptacampeón del mundo. Por su parte, el piloto de VR46, Fabio Di Giannantonio, y el hermano de Marc, Alex Márquez, también correrán con la misma moto, pero en distinto color.