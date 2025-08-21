Marc Márquez zanja la gran duda con Bagnaia: ¿Será su compañero de equipo en 2026?

A su llegada a Hungría, el de Cervera ha sido cuestionado por su compañero de equipo y ha realizado una férrea defensa a su trabajo en Ducati.

En medio del calvario deportivo que está sufriendo Pecco Bagnaia en Ducati, su compañero de equipo ha salido en su defensa. Marc Márquez ha sido cuestionado a su llegada al circuito de Balaton Park sobre la crisis de resultados del turinés.

El de Cervera ha reconocido que el objetivo del cuadro de Bolonia es el de "evadir" del ruido exterior traducido en críticas. El '93' considera que Bagnaia tiene mucho crédito en el equipo: "Pecco ha dado dos mundiales al equipo, seguirá el año que viene en Ducati. Puede dar muchísimo aún al equipo".

"Simplemente, cuando un deportista entra en una espiral que, de golpe, no salen las cosas, empiezas a perder confianza y de golpe, de un día para otro, cuando tú tienes el talento, y ya lo has hecho, empiezas a ir bien otra vez. A los pilotos de MotoGP nos pasa lo mismo", ha explicado Márquez.

Haciendo un símil con el fútbol, Marc ha evidenciado la ingratitud que tiene el motociclismo a la hora de clavar el mejor tiempo: "Cuando tú no tienes confianza, te empiezas a dejar 0.030, 0.050 en una frenada, estamos hablando de 50 milésimas, que al final de la vuelta son dos décimas. Y es suficiente para acabar en el podio o el octavo".

"Está demostrando que tiene velocidad, porque si no, no hace un viernes como el de Austria, simplemente tiene que ir cogiendo la confianza, como me pasó a mí el año pasado cuando empecé", ha recordado el ilerdense, según recoge 'Marca', sus primeras carreras con la satélite de Gresini.

"Pecco está en esa transición"

El catalán también ha señalado que la distancia del bicampeón del segundo puesto no está tan alejado, siendo consciente de la exigencia que hay en el motociclismo: "Pecco está en esa transición, pero, todo y así, todo y el drama, va tercero en el Mundial".

"Evidentemente, en el deporte vales lo de tu última carrera o tu último partido, pero también se tiene que entender la historia que ha conseguido con Ducati", ha zanjado el seis veces campeón de MotoGP.