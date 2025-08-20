Ducati se rinde ante la remontada de Marc Márquez en su circuito 'maldito'

Gigi Dall'Igna, director general de la marca de Borgo Panigale, ha valorado la gran actuación del '93' en un Red Bull Ring donde empezó con mal pie.

Marc Márquez se quitó un peso de encima en el Red Bull Ring al conquistar un circuito que jamás había ganado anteriormente. Como está siendo habitual, no está teniendo la férrea oposición de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia.

Su dominio en la pista fue algo elogiado por Gigi Dall'Igna, director general de Ducati. En su habitual columna de opinión subida a la página oficial de la marca, ha desgranado el éxito logrado por el de Cervera y ha sido tajante: "Un Marc, imparable".

"Una carrera basada en una estrategia bien pensada y gestionada con gran sagacidad tras el desafortunado accidente en la ronda de clasificación que lo obligó a quedar cuarto en la parrilla", ha valorado el ingeniero italiano, recordando la caída del ilerdense en la clasificación del sábado.

Pese a que su dominio no fue en todas las vueltas de la sesión, Dall'Igna ha remarcado la estrategia adoptada por el '93' durante la carrera: "Marc supo esperar el momento oportuno, gestionar los neumáticos al máximo y lanzar el ataque decisivo en la segunda mitad de la carrera".

Asimismo, Gigi ha reivindicado el dominio de la marca de Bolonia en el trazado austriaco donde Bagnaia había ganado en los tres últimos años consecutivos. En el cómputo general, acumula diez victorias en este escenario. Eso sí, el novedoso GP de Hungría será un escenario nuevo para ellos y para el resto de la plantilla.