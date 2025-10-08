Güiza, a corazón abierto en 'El Cafelito': "Un jugador vetó mi fichaje por el Barça de Guardiola"

El delantero gaditano, que actualmente milita en el Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza, ha recordado junto a Josep Pedrerol uno de los episodios más difíciles de su carrera.

En el adelanto del nuevo episodio de 'El Cafelito' en el que Dani Güiza se abre en canal con Josep Pedrerol, el jerezano ha desvelado que un jugador vetó su fichaje por el Barça de Guardiola.

¿Por qué?: "El Barcelona no me fichó por estar en prensa del corazón. Guardiola me quería y hubo un jugador que no quería que yo firmara porque iba a estar ahí toda la prensa del corazón".

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le preguntó si era español y tenía peso: en el vestuario: "Sí, claro. Bastante".

"Si no firmé por algo será", añadió Güiza, que no olvida lo ocurrido: "Lo tengo guardado, no se me va a quitar nunca. No lo he perdonado y no lo voy a perdonar".

El nuevo episodio de 'El Cafelito' junto al delantero del Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza verá la luz este jueves a las 15:30h en todas las plataformas.