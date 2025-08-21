Ahora

"Antes o después..."

Ducati abre la puerta a que Fermín Aldeguer pueda ser compañero de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, aseguró tras Austria que "si continúa así, es imposible no pensar en verlo de rojo".

Marc Márquez y Fermín AldeguerMarc Márquez y Fermín AldeguerGetty

En su año de 'rookie' y en su 13ª carrera en la máxima categoría, Fermín Aldeguer logró su mejor resultado en MotoGP quedando segundo en Spielberg tras Marc Márquez.

El de El Palmar, que ya quedó tercero en Le Mans, es octavo en la clasificación con 121 puntos a tan solo 23 de Morbidelli y Di Giannantonio, los pilotos 'mortales' que también llevan la Ducati.

Tras el fin de semana en Austria y durante una entrevista en 'As', a Gigi Dall'Igna le preguntaron por el futuro del joven piloto y la posibilidad de que ascienda al equipo oficial.

El director general de la marca afirmó que es un "talento puro" y abrió la puerta a dicha opción.

"Si continúa así, es imposible no pensar en verlo de rojo, porque nos encontramos bien juntos", explicó.

"Lo está haciendo bien y se puede decir que antes o después lo veremos de rojo", añadió.

Los halagos a Aldeguer llegan a la par del enésimo toque de atención de Pecco Bagnaia, por lo que no es descabellado imaginar un futuro junto a Marc Márquez, que no parece que en 2026 vaya a afrontar su última temporada.

