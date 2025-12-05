El llamativo método de recuperación que utilizó Rudy Fernández tras su lesión en la espalda: "Me ayudaba..."

El exjugador de baloncesto afrontó su grave situación a través de un curioso procedimiento que le sirvió, entre otras cosas, para "superar el miedo al dolor".

Rudy Fernández es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España y su carrera es verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, sus problemas en la espalda fueron un lastre que limitó su potencial.

El exjugador, en una charla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', se sinceró a cerca de la gravedad de la situación y de la gestión de la misma: "El sufrir tres operacionesde espalda, si llegas a esta tercera puede ser que tengas tres o cuatro años más como profesional. Luego fueron casi nueve años".

Las dificultades se originaron en 2009, después de una brillante temporada como debutante en la NBA. Ese curso, el español tuvo que ser operado por primera vez. En 2012 llegó la segunda operación y en 2015 recayó tras recibir el diagnóstico de que padecía una hernia discal L4-L5.

La carrera de Rudy podía haberse visto frustrada por las lesiones pero el escolta y alero utilizó un llamativo método que resultó ser verdaderamente útil: "La hipnosis fue muy importante. Me ayudaba a quitar esos miedos que tenía en la cabeza. El miedo al dolor".

El procedimiento funcionó y quién sabe hasta qué punto ayudó a Rudy a firmar la carrera que todos conocen. La realidad es que fue el exjugador quien pudo determinar cuando parar: "De decirte, tienes que dejar de jugar a poder tomar tú la decisión de cuando dejas de jugar".

Finalmente, después de una trayectoria marcada por la superación, el exjugador de baloncesto recordó su icónica despedida del Real Madrid en el Wizink Center: "Es incluso mejor que haber conseguido cualquier título. Que la afición te aplauda durante quince minutos me marcó".