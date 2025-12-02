La increíble puntuación de Carlos Sainz en Qatar según los expertos de F1: ¡Roza la perfección!

El piloto madrileño lidera el tradicional ranking de pilotos publicado por la Fórmula 1 tras un fin de semana en el que consiguió subir al podio. Fernando Alonso se cuela en cuarta posición.

Carlos Sainz rozó la perfección en el GP de Qatar. El madrileño finalizó la carrera del domingo en tercera posición para volver a subir al podio y dejar a Lando Norrisfuera el día que podía ser campeón del mundo.

Una hazaña que mantiene la emoción en el campeonato hasta la última cita en Abu Dabi y le sirve al de Williamspara recibir un 9.8 de puntuación y ser el piloto mejor valorado en la penúltima fecha del calendario.

En segundo lugar aparece Max Verstappen. El neerlandés volvió a maximizar sus mínimas posibilidades para llevarse la carrera y alargar el desenlace de un Mundial que parecía decidido hace mucho hasta el último día. 9.2 puntos para el de Red Bull y 9.0 para un Oscar Piastri que, renacido en Qatar, ocupa la tercera posición del ranking.

El australiano venció en la 'sprint' y finalizó en segunda posición la carrera del domingo. Sin embargo, la reacción parece tardía e insuficiente y necesitará un milagro para ganar un campeonato en el que aún sigue vivo.

Fernando Alonso fue séptimo y su rendimiento le permitió obtener la cuarta mejor puntuación del fin de semana. 8.0 para el ovetense. Por otra parte, un pinchazo en la recta final del evento impidió a Isack Hadjar, nuevo compañero de Verstappen en Red Bull, materializar en puntos su gran desempeño en pista. El francés fue valorado con 7.8 puntos, dos décimas más que Andrea Kimi Antonelli (7.6), quien sufrió amenazas de muerte después de ser adelantado por Lando Norris en los últimos instantes de la carrera.

El británico, que llegaba a la cita con la esperanza de cerrar el campeonato, tendrá que esperar a Abu Dabi para intentar certificar definitivamente el Mundial. El de McLarense mantiene como favorito en las quinielas para alzarse con el título aunque en Qatar recibió una puntuación de 6.8, la misma que Charles Leclerc. El top 10 para los expertos de F1 lo cierran Pierre Gasly y Liam Lawson con 6.6 puntos.