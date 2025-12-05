¡Ya saltan chispas entre Max Verstappen y Lando Norris en Abu Dhabi!: "¿Qué está haciendo este tipo?"

El campeonato del Mundo se define en la última fecha de la temporada. La emoción está servida en un evento marcado por la tensión y los dos máximos candidatos ya han tenido su primer 'encontronazo'.

La temporada de Fórmula 1 llega a su final. Una única fecha resta para dar por finalizada la temporada pero el Mundial de 2025 todavía no conoce a su campeón. Por tanto, en la carrera en Yas Marina se espera una batalla de mayúsculas dimensiones en la que dos pilotos se erigen como favoritos: Lando Norris y Max Verstappen.

El británico es el favorito al título. Parte con ventaja en la clasificación y le basta con entrar en el podio para alzar el trofeo por primera vez en su carrera. Por otra parte, a Verstappen le acompaña la experiencia en la disputa por el que sería su quinto campeonato consecutivo.

En este contexto, el de Red Bull se desenvuelve con más soltura y en la FP2 ha llegado el primer susto del neerlandés al piloto de McLaren. Norris giró la primera curva a la izquierda durante una de sus vueltas rápidas cuando se encontró con máximo rival. Verstappen iba más lento y se tomó con parsimonia lo de apartarse para dejar pasar al británico. Una maniobra que lo obligó a frenar levemente para evitar un incidente.

La acción molestó y mucho al líder del campeonato que, rápidamente, se puso en contacto con el equipo a través de la radio: "¿Qué está haciendo este tipo? Casi nos chocamos". Primer encontronazo que demuestra la tensión que cabe esperar de la fecha. Un momento que la dirección de carrera tomó la decisión de no investigar.