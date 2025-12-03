Marc Márquez recuerda su salida de Honda: "Un año más y me quemaba"

El ilerdense ha recordado la pregunta que se hizo a sí mismo tras volver a la acción después de cuatro operaciones y dos episodios de diplopía.

Recta final de la temporada 2023 de MotoGP. Marc Márquez, tras haber superado cuatro operaciones en su hombro derecho tras su caída en Jerez 2020, era consciente de que la Honda era una moto indomable y, sobre todo, que estaba lejos de las Ducati, las mejores de la parrilla.

Fue entonces cuando el de Cervera, ansioso por saber si seguía siendo el mismo que había levantado seis títulos de la máxima categoría, se hizo la gran pregunta.

"No quería que el hambre se acabara allí. Pasa de lo físico a lo psicológico, que es más duro. También hubo lo del ojo, las costillas… Tenía la pregunta: '¿Soy competitivo o no soy competitivo?'", ha explicado en el documental 'Volver' de 'DAZN'.

En ese momento, el '93' pasí a la acción: "Fui a Gresini y les dije que quería correr con ellos. Me dijeron: 'Soldi zero'. Les dije: 'Non ti preocupare. Soldi zero, gas tutto' ['No os preocupéis. Sueldo cero, gas todo']".

Y es que tal y como ahora cuenta Marc, de no haber tomado la decisión de dejar el millonario contrato de Honda para probar suerte con la Ducati de Gresini, habría acabado "quemado" y, posiblemente, retirándose.

"Un deportista tiene que decidir bien. El plan lo tenía muy marcado. ¿Por qué un año con Gresini? Porque sabía que al siguiente se quedaban libres las motos Factory. Uno más en Honda y me quemaba", ha zanjado.