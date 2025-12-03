Nadal, Alonso, Iniesta y Gasol se deshacen en elogios hacia Marc Márquez

Las cuatro leyendas del deporte español han participado en el documental 'Volver' de 'DAZN' dedicado al eneacampeón del mundo.

Marc Márquez presentó en la tarde de este martes el documental 'Volver' de 'DAZN' que desgrana su vuelta a lo más alto de MotoGP tras haber superado un infierno.

El ilerdense, tras su durísima caída en Jerez 2020, pasó cuatro veces por quirófano y volvió a la competición con un único objetivo: ganar. Y lo consiguió.

En el citado documental, Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta y Fernando Alonso se han rendido ante su historia.

"Una hazaña impresionante que le sitúa entre los grandes deportistas de la historia", señala el manacorí, que destaca la importancia de "luchar para seguir" para "volver a estar en lo más alto, quizás más que nunca".

Iniesta, por su parte, pone de manifiesto que "el sentimiento y la pasión que tienes por algo es lo que mueve montañas".

"La clave siempre está dentro de uno mismo. A veces hay que dar dos pasos hacia atrás para volver arriba", añade el futbolista.

Fernando Alonso destaca que "si has ganado y has experimentado el éxito, creo que es muy adictivo".

"Tus sensaciones tienen que volver a despertarse", añade el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Por último, Pau Gasol, leyenda del baloncesto español, se rinde ante la actitud del de Cervera por "volver a estar arriba y volver a ganar el campeonato".