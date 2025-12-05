La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital

La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa

Los detalles Tras enterarse de que la niña de cuatro años tenía fiebre y respiraba con dificultad, el anestesista le dijo a la madre que esperara una hora antes de acudir a un centro. Pero la madre desoyó el consejo y llevó a su hija al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Gracias a esto, la pequeña pudo salvar su vida.

Una niña de cuatro años sobrevivió tras ser llevada al hospital por su madre, quien desoyó las recomendaciones del anestesista que atendió a la menor en una clínica dental en Alzira. La madre actuó rápidamente cuando la niña presentó fiebre y problemas respiratorios, a diferencia del anestesista, que solo sugirió esperar. El anestesista, detenido por la Policía Nacional, está acusado de homicidio imprudente y otros delitos tras la muerte de otra niña de seis años y la intoxicación grave de la de cuatro. Aunque el juzgado no dictó prisión provisional, el hombre debe cumplir medidas cautelares, como comparecencias regulares y prohibición de salir de España.

La niña de cuatro años que ingresó en la UCI en Alzira tras ser atendida en una clínica dental privada sobrevivió porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital. Según informa 'El Levante', las investigaciones policiales apuntan que el anestesista causó la muerte de la niña de seis años en Alzira y podría haber provocado el fallecimiento de la de cuatro, de no ser por su madre, quien no hizo caso a las indicaciones del trabajador.

Según informa el diario, ambas niñas salieron de la clínica adormecidas, una en carrito y la otra en brazos, sin haber pasado el tiempo de observación necesario para un procedimiento de sedación intravenosa, lo que constituye un posible delito de omisión del deber de socorro.

Tras enterarse de que la niña de cuatro años tenía fiebre y respiraba con dificultad, el anestesista tan solo llamó por teléfono a la madre de la menor para darle unas recomendaciones. Este le dijo que esperara una hora antes de acudir a un centro médico si los indicios de intoxicación no remitían. Pero la madre desoyó el consejo y llevó a su hija al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Gracias a esto, la pequeña pudo salvar su vida.

La Policía Nacional detuvo este miércoles a la dueña de la clínica privada y al anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida en Alzira. El hombre, de 43 años, está acusado de un delito de homicidio imprudente, lesiones contra la salud pública, omisión del deber de socorro y hurto tras al parecer haber causado la muerte de la menor y la intoxicación grave de otra en una clínica dental de Alzira donde trabajaba como anestesista. Según ha podido confirmar laSexta, el anestesista robaba medicación de otro hospital.

Pero el Juzgado de Alzira acordó este jueves libertad con medidas cautelares para el anestesista. La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por Fiscalía ya que no ha apreciado riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga, puesto que se ha acreditado suficiente arraigo en España.

No obstante, el hombre deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional. Asimismo, concretan que queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.

